Putin a propus lansarea Nord Stream 2 pentru a creşte aprovizionarea cu gaze către Europa

„Avem o altă rută pregătită - acesta este Nord Stream 2. Poate fi lansat <…>”, a spus Putin, vorbind despre modalităţile de a rezolva criza energetică din Europa.

Totodată, liderul rus a remarcat că acum „sunt probleme” cu această rută. „Acum o lună şi jumătate sau două luni, într-o conversaţie cu cancelarul [al Germaniei Olaf Scholz], am discutat acest subiect, am ridicat această problemă, am spus că Gazprom are capacităţi rezervate, a creat aceste capacităţi şi trebuie să facă ceva. despre asta, ei nu pot sta în aer la infinit”, a spus Putin. Potrivit acestuia, cancelarul german a răspuns că sunt „probleme mai importante”, acum este „deplasat” să ne ocupăm de asta.

"Ei bine, trebuia să avertizez că atunci vom retrage jumătate din volumul destinat Nord Stream pentru consum intern şi procesare. Şi Gazprom <...> a făcut deja asta, aşa că chiar dacă lansăm Nord Stream mâine - 2", nu vor fi 55 de miliarde de metri cubi pe an, ci exact jumătate. Şi dacă avem în vedere că din acest an a mai rămas doar a doua jumătate a anului, atunci înseamnă un sfert [din volumul anual potenţial]", seful statelor ruse.

Menţionând dificultăţile din cauza deciziilor ţărilor europene cu privire la rutele existente de aprovizionare cu gaze ruseşti către Europa, Putin a atras atenţia asupra faptului că Gazprom şi-a îndeplinit, îşi îndeplineşte şi „îşi va îndeplini integral obligaţiile, cu excepţia cazului în care, desigur, cineva are nevoie. aceasta." „Dacă ei (Europa) închid totul cu propriile mâini şi apoi îi caută pe vinovaţi, ar fi amuzant dacă nu ar fi atât de trist”, a conchis el.

Dacă turbina pentru Nord Stream 1 nu va fi returnată Rusiei, pe traseu pot fi pompaţi doar 30 de milioane de metri cubi de gaz pe zi în loc de cei 60 de milioane de metri cubi actuali, a spus preşedintele rus. El a atras atenţia că la sfârşitul lunii iulie „mai trebuie trimisă o maşină la lucrări de reparaţii”. "De unde vom lua una reparată? Este complet de neînţeles. Şi o altă maşină s-a stricat deja, pentru că un fel de căptuşeală interioară a căzut, a confirmat Siemens", a spus Putin.

Preşedintele a menţionat că în prezent funcţionează două turbine, care pompează aproximativ 60 de milioane de metri cubi pe zi. "Dacă mai vine unul, ei bine, două vor merge. Iar dacă nu vine, va fi unul - va fi doar 30 de milioane de metri cubi pe zi", a avertizat el.

Şeful statului a subliniat că Nord Stream 1 este una dintre principalele rute pentru aprovizionarea cu gaze către Europa, prin ea fiind pompaţi anual circa 55 de miliarde de metri cubi. metri. "Acolo funcţionează cinci staţii de pompare a gazului Siemens. Una este în reparaţie, una trebuia trimisă la reparaţie. În schimb, trebuia să vină de la uzina Siemens din Canada, reparată. Lucrările au început, dar o altă staţie nu a sosit din Canada”, a descris preşedintele situaţia.