Putin, preşedinte pe viaţă. A primit încuvinţare şi de la Curtea Constituţională a Rusiei

Preşedintele rus Vladimir Putin a întrebat oficial, sâmbătă, Curtea Constituţională dacă este legal să modifice Constituţia, a anunţat administraţia prezidenţială rusă. Instanţa, la fel ca oricare din Rusia, este văzută drept o altă anexă a Kremlinului. Sâmbătă, şeful statului rus a semnat vasta reformă constituţională care îi dă dreptul la două mandate suplimentare, un amendament criticat puternic de opoziţie. Serviciul oficial de informare juridică a publicat pe site-ul său o lege pe 68 de pagini care rezumă toate modificările constituţionale, semn că acestea au fost aprobate de preşedintele rus.

Senatorii ruşi au aprobat miercuri reforma constituţională adoptată mai devreme de deputaţi, care deschide calea către menţinerea la putere a lui Vladimir Putin teoretic până în 2036, notează AFP. Reforma a fost susţinută de 160 de senatori ai Consiliul Federaţiei, cu un vot împotrivă şi trei abţineri. Textul mai trebuie aprobat de parlamentele din două treimi ale regiunilor ruse, înainte de a fi supus votului popular al ruşilor, pe 22 aprilie. Textul votat conţine amendamentul adoptat în ajun de deputaţi pentru a "reporni" contorul mandatelor prezidenţiale, ceea ce i-ar da în teorie lui Vladimir Putin dreptul de a candida în 2024 şi apoi în 2030.

Mai tare ca Stalin

Aflat în fruntea Rusiei din 2000, cu o scurtă perioadă între 2008-2012 când a controlat statul din funcţia de prim-ministru, Vladimir Putin este deja cel mai longeviv lider rus de la Iosif Stalin încoace, care a condus Uniunea Sovietică timp de 30 de ani. Odată cu această schimbare, Vladimir Putin are cale liberă să conducă până în 2036, când va avea 83 de ani, şi, astfel, să îl depăşească pe fostul lider sovietic. Pentru susţinătorii fermi ai lui Putin, care a rămas popular şi de departe cea mai dominantă figură politică rusă, a fost o vestă primită cu extaz.

În rândul opozanţilor lui Putin, care vor ca domnia lui Putin în fruntea statului să se încheie mai rapid, reacţia a fost una extrem de dură: „o lovitură de stat constituţională" sau o „Turkmenizare" a Rusiei - aluzie la autocratul care a condus statul din Centrul Asiei până la moartea sa. „Putin a anunţat că am avut destule revoluţii deja şi apoi a decis să rămână la putere încă 12 ani", a remarcat, ironic, Georgy Alburov, cercetător în cadrul Fundaţiei Anticorupţie. „Anularea numărului mandatelor prezidenţiale avute de Putin sub pretextul amendării Constituţiei nu reprezintă nimic mai mult decât o fraudă. (...) Este o înşelătorie urâtă care batjocoreşte cetăţenii şi statalitatea Rusiei, a cărei existenţă este pusă serios sub semnul întrebării", a reacţionat partidul liberal Iabloko.