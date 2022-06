Propagandistul lui Putin: Tovarăşul Stalin a făcut o greşeală că a permis Germaniei să existe. Să ardă în iad!

Discuţia a pornit de la injurii la adresa cancelarului Germaniei Olaf Scholz, ruşii fiind deranjaţi de recentele afirmaţii ale Berlinului privind sprijinul pentru Ucraina.

”Olaf Scholz este extraordinar de obraznic în ultima vreme. El a declarat: vom ajuta Ucraina cu bani şi arme, până ce Putin va pricepe că a făcut o greşeală fatală. Ei bine, Gorbaciov a făcut o greşeală fatală atunci când a permis reunificarea Germaniei, aceea este o greşeală. Tovarăşul Stalin a făcut o greşeală atunci când a decis că ar trebui să permitem Germaniei să continue să existe. (...) De ce mai livrăm gaze Germaniei dacă au decis să ofere arme grele Ucrainei? Să ardă în iad! ”, a spus propagandistul Moscovei.

#Russia's main propagandist Vladimir Solovyov says on state-owned TV that it was a mistake that #Stalin allowed #Germany to exist. https://t.co/sApG5POx6q