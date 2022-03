Peste 4.600 de manifestanţi împotriva invaziei Ucrainei, arestaţi în aproximativ 60 de oraşe în Rusia

Numai la Moscova au fost arestate 1.700 de persoane, a anunţat poliţia.

Potrivit OVD-Info, unul dintre conducătorii ONG-ului Memorial, Oleg Orlov, dar şi activista Svetlana Ganuşina au fost arestaţi.

În pofida intimidărilor autorităţilor şi ameninţării cu pedepse grele cu închisoarea, acţiuni de protest - limitate - au loc zilnic, de 11 zile, în diverse oraşe din Rusia.

Anti-war demonstrators in Yekaterinburg, Russia, were beaten with batons and kicked by police as they were arrested on Sunday.



One independent monitoring group estimates police detained more than 4,300 people on Sunday at protests across Russia. https://t.co/p41afO1NHq pic.twitter.com/EfcuJTPSwC