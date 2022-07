Momentul în care un rus îşi „tatuează” simbolul „Z” pe corp cu ajutorul unui fier încins, pentru a-şi arăta dragostea faţă de Putin VIDEO

Litera „Z” devenit un simbol de propagandă principal al Kremlinului, ceea ce i-a determinat pe unii comentatori să îl descrie ca fiind „noua svastică”, potrivit Daily Star.

Dar acest lucru nu i-a împiedicat pe oameni, în special în Rusia, să afişeze simbolul cu mândrie.

În videoclipul distribuit de Nexta, un bărbat care pare să aibă în jur de 30 de ani, stă întins pe spate într-un hambar plin de fier vechi, în timp ce un alt bărbat îi împinge în piept un fier roşu încins în formă de Z.

Acesta face un zgomot de ardere, iar bărbatul sare în sus şi începe să strige în limba rusă.

People in #Russia express their support for the aggression against #Ukraine by putting a red-hot iron on their skin. pic.twitter.com/1cZWxBeWHl