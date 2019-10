Un sculptor din Roma sculptează cioturile pomilor tăiaţi din oraş VIDEO

Andrea Gandini, în vârstă de 22 ani, a început sculpturile în pomi cu 5 ani în urmă, iar până în prezent realizat 66 de sculpturi.

Roma este cunoscut ca unul dintre cele mai verzi oraşe europene şi are aproximativ 313.000 de pomi. Cu toate acestea, sunt şi alţi pomi care fiind bolnavi sau bătrâni au fost tăiaţi, ceea ce i-a oferit lui Andrea Gandini o bună oportunitate.

„Am sculptat în lemn de când eram copil, în garajul meu. Într-o zi am ales să sculptez un ciot care se afla în stradă şi aşa am început să sculptez cioturile pomilor tăiaţi în Roma. Durează aproximativ o săptămână să termin o sculptură, apoi devine a tuturor. Roma are numeroase cioturi care aşteaptă să devină opere de artă.”, a spus Gandini.

Sculptorul italian a spus că nu a întâmpinat plângeri din partea oamenilor referitor la feţele sau animalele pe care le sculptează. Îi face plăcere să întâlnească oameni şi să îi lase să facă poze.

Chiar dacă nu există o lege care să interzică această activitate, poliţia nu-l lasă să sculpteze în zonele istorice pentru a nu modifica decorul existent.