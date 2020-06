Trump schimbă structura G7 după bunul plac. După Putin, preşedintele Braziliei şi premierul Indiei, invitaţi la summit

"Am discutat în această după-amiază cu preşedintele Donald Trump, căruia i-am mulţumit pentru trimiterea a 1.000 de ventilatoare, dintre care 50 vor fi cedate Paraguayului. Am vorbit şi despre G-7 extins, din care Brazilia ar trebui să facă parte, precum şi despre problemele legate de oţelul brazilian", a scris preşedintele Bolsonaro, referindu-se la un apel telefonic cu americanul luni după-amiază.

Şi prim-ministrul Indiei Narendra Modi a primit o invitaţie din partea preşedintelui SUA Donald Trump pentru a participa la următorul summit al G7, a informat marţi ministerul de externe indian, transmite Reuters.

În cadrul unei conversaţii telefonice, premierul Modi i-a comunicat preşedintelui american că India ar fi încântată de o colaborare cu Statele Unite şi cu alte ţări pentru a asigura succesul următorului summit al G7, se arată într-un comunicat al ministerului de externe de la New Delhi.

Preşedintele Donald Trump a anunţat sâmbătă că amână până în septembrie summitul G7 programat să se desfăşoare la sfârşitul lunii iunie la reşedinţa prezidenţială de la Camp David, reuniune la care şi-a exprimat dorinţa de a invita Australia, Rusia, Coreea de Sud şi India.

Liderul de la Casa Albă a comunicat dorinţa de a extinde numărul participanţilor la reuniunea G7.

"În acest context, el l-a invitat pe prim-ministrul Modi să participe la următorul summit G7 care va avea loc în SUA", conform sursei citate.

Uniunea Europeană a respins ideea preşedintelui american Donald Trump de a extinde formatul G7, grupul celor mai dezvoltate şapte ţări, ca să includă ţări ca Australia, Rusia, Coreea de Sud sau India.

Cu toate acestea, miercuri dimineaţă, ministerul de externe de la New Dehli a anunţat că premierul Indiei, Narendra Modi a primit deja o invitaţie din partea preşedintelui Trump pentru a participa la următorul summit al G7, La Bruxelles, marţi, un purtător de cuvânt al UE declara că formatul grupului nu se poate schimba mereu în funcţie de cine îl prezidează la un moment-dat – preşedintele în exerciţiu fiind acum Statele Unite.

Totodată a reamintit că „participarea Rusiei la G8 a fost suspendată până ce Rusia îşi va schimba cursul, iar împrejurările vor fi prielnice unei discuţii substanţiale. Deocamdată, nu este cazul”. Rusia a fost exclusă din ceea ce se numea G8 din cauza anexării abuzive a peninsulei ucrainene Crimeei în 2014.

Trump a vorbit prima dată despre extinderea formatului G7 sâmbăta trecută. Tot atunci a anunţat că amână din nou data summit-ului din America, care la insistenţele sale, ar fi urmat să aibă loc cu participarea „în persoană”a liderilor politici. În ajun, cancelara Germaniei, Angela Merkel refuzase această invitaţie, invocând evoluţia pandemiei de coronavirus.

Trump a afirmat în urmă cu câteva zile că ar dori să vadă un G-7 extins, un forum pe care l-a calificat drept învechit. El a afirmat cu acel prilej că Rusia ar trebui readmisă în grup şi că va invita, de asemenea, Australia, India şi Coreea de Sud să participe la Summit-ul din acest an. "Nu cred că G-7 reprezintă în mod adecvat ceea ce se întâmplă în lume", a declarat Trump sâmbătă (30) unui grup de reporteri, potrivit "The New York Times".

Nu este clar dacă Trump susţine o extindere de facto a alianţei - care ar avea nevoie de sprijinul celorlalţi membri - sau dacă doreşte ca Rusia, Australia, India, Coreea de Sud şi Brazilia să participe doar ca invitaţi la reuniunea din 2020, o prerogativă a ţării gazdă. Dacă scopul lui Trump este extinderea permanentă a G-7, există o opoziţie puternică în rândul membrilor. Canada, de exemplu, şi-a exprimat deja public opoziţia faţă de reintegrarea Rusiei, care a fost exclusă după ce a anexat Crimeea din Ucraina.

De asemenea, guvernul american a dezvăluit că Trump ar dori să discute în timpul Summit-ului situaţia Chinei, astăzi cel mai mare opozant al SUA pe scena globală. Datorită alinierii lui Bolsonaro cu Trump, absenţa Braziliei din declaraţiile recente ale lui Trump a fost interpretată ca o înfrângere a guvernului şi a declanşat critici împotriva strategiei pro-SUA realizată de ministrul Ernesto Araújo (Relaţii Externe).

Naţiunile invitate de ţara gazdă a G-7 participă de obicei la o parte a dezbaterilor, dar nu la întregul program al reuniunilor. Pentru Bolsonaro ar fi oportunitatea de a fi prezent, în calitate de observator, la unul dintre principalele forumuri de decizie mondială - într-un ambient în care ar exista şi lideri care au fost deja criticaţi de către brazilian, precum Emmanuel Macron (Franţa) şi Angela Merkel (Germania).

Reuniunea de anul trecut a avut loc în Franţa, iar Bolsonaro, deşi absent, a făcut parte din dezbateri. La acea vreme, Brazilia era sub o puternică presiune internaţională, ca urmare a crizei incendiilor din Amazonia, şi Macron chiar a ajuns să sugereze un "statut internaţional" pentru pădure, fapt care a dezlănţuit furia lui Bolsonaro şi a aripii militare a guvernului. Guvernul brazilian afirmă că în cadrul acelei reuniuni, Trump a fost cel care a împiedicat escaladării acestui tip de dezbatere, reafirmând suveranitatea Braziliei în regiune.

Din G7 fac parte doar state cu economii puternic industrializate: Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Statele Unite ale Americii.