Talibanii au pus mâna pe resurse minerale în valoare de 1 trilion de dolari. Cum ar putea profita China

Afganistanul este una dintre cele mai sărace naţiuni din lume, totuşi, în 2010, oficialii militari americani şi geologii au dezvăluit că ţara, care se află la intersecţia Asiei Centrale şi de Sud, stătea pe zăcăminte minerale în valoare de aproape 1 trilion de dolari.

Minerale precum fierul, cuprul şi aurul este regăsesc în mai multe provincii. Există, de asemenea, minerale subterane rare şi, cel mai important, ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume – o componentă esenţială, dar rară, în bateriile reîncărcabile şi alte tehnologii vitale pentru abordarea crizei climatice.



„Afganistanul este cu siguranţă una dintre regiunile cele mai bogate în metale preţioase tradiţionale, dar şi metalele necesare pentru economia emergentă a secolului XXI”, a declarat Rod Schoonover, un om de ştiinţă şi expert în securitate care a fondat Ecological Futures Group, scrie CNN

Provocările de securitate, lipsa infrastructurii şi secetele severe au împiedicat în trecut extragerea celor mai valoroase minerale. Acest lucru este puţin probabil să se schimbe sub controlul talibanilor. Cu toate acestea, există interes din partea unor ţări precum China, Pakistan şi India, care ar putea încerca să se angajeze în ciuda haosului care e acum în ţară.

Chiar înainte ca preşedintele american Joe Biden să anunţe la începutul anului că va retrage trupele americane din Afganistan, pregătind scena pentru revenirea sub controlul talibanilor, perspectivele economice ale ţării erau sumbre.





Potenţial uriaş, obstrucţionat de situaţia politică

În anul 2020, se estima că aproximativ 90% dintre afgani trăiau sub nivelul de sărăcie stabilit de guvern, de 2 USD pe zi, potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA publicat în iunie. În ultimul său profil de ţară, Banca Mondială a spus că economia rămâne „modelată de fragilitate şi dependenţă de ajutor”.

„Dezvoltarea şi diversificarea sectorului privat este constrânsă de insecuritate, instabilitate politică, instituţii slabe, infrastructură inadecvată, corupţie pe scară largă şi un mediu de afaceri dificil”, relata Banca Mondială în martie.



Mai multe şări suferă de un fenomen numit „blestemul resurselor”, în care eforturile de exploatare a resurselor naturale nu reuşesc să satisfacă populaţia şi nici să aducă beneficii economiei.

Chiar şi aşa, dezvăluirile despre bogăţia minerală a Afganistanului, care s-au bazat pe anchete anterioare efectuate de Uniunea Sovietică, au oferit o promisiune uriaşă.

Cererea de metale precum litiu şi cobalt şi de minerale subterane rare, precum neodimul – folosit pentru magneţi, creşte în timp ce statele occidentale încearcă să treacă la maşini electrice şi alte tehnologii curate pentru a reduce emisiile de carbon.

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) a declarat în mai că aprovizionarea globală cu litiu, cupru, nichel, cobalt şi minerale subterane rare trebuie să crească brusc sau lumea va eşua în încercarea sa de a aborda criza climatică. Trei ţări – China, Republica Democrată Congo şi Australia – acumulează în prezent 75% din producţia globală de litiu, cobalt şi minerale subterane rare.

Maşinile electrice au nevoie de şase ori mai multe minerale decât o maşină convenţională, potrivit IEA. Litiul, nichelul şi cobaltul fiind indispensabile pentru baterii. Reţelele de electricitate necesită, de asemenea, cantităţi uriaşe de cupru şi aluminiu, în timp ce minerale subterane rare sunt utilizate în magneţii necesari pentru funcţionarea turbinelor eoliene.

Guvernul american a estimat că depozitele de litiu din Afganistan ar putea rivaliza cu cele din Bolivia, care găzduieşte cele mai mari rezerve cunoscute din lume.

„Dacă Afganistanul are câţiva ani de calm, permiţând dezvoltarea resurselor sale minerale, ar putea deveni una dintre cele mai bogate ţări din zonă în decurs de un deceniu”, a declarat Said Mirzad de la US Geological Survey pentru revista Science în 2010.





Principalele obstacole

Nu a existat niciodată pace pe teritoriul Afganistanului, iar cea mai mare parte a bogătiei minerale din ţară a rămas sub pământ, spune Mosin Khancercetător la Atlantic Council şi fost director pentru Orientul Mijlociu şi Asia Centrală la Fondul Monetar Internaţional.

Deşi a existat o oarecare extracţie de aur, cupru şi fier, exploatarea litiului şi a mineralelor subterane rare necesită investiţii mult mai mari şi cunoştinţe tehnice, precum şi timp. AIE estimează că durează în medie 16 ani de la descoperirea unui depozit pentru ca o mină să înceapă producţia.



Mineralele generează, în prezent, doar 1 milion de dolari pe an pentru Afganistan, potrivit lui Khan.

Există şanse ca talibanii să îşi folosească noua putere pentru a dezvolta sectorul minier, a spus Schoonover. Cu toate acestea, el se arată sceptic, dat fiind că talibanii vor trebui să-şi dedice atenţia imediată unei game largi de probleme de securitate şi umanitare. „Talibanii au preluat puterea, dar tranziţia de la o grupare de insurgenţi la un guvern naţional va fi departe de a fi simplă”, a declarat Joseph Parkes, analist de securitate specializat pe Asia. „Guvernarea funcţională a sectorului mineral în curs de dezvoltare este probabil la mulţi ani distanţă.”

China ar putea profita

China, liderul mondial în minerale rare, a declarat luni că a „menţinut contactul şi comunicarea cu talibanii afgani”.

„China, vecină apropiată, se angajează într-un program foarte important de dezvoltare a energiei verzi”, a spus Schoonover. „Litiul şi mineralele subterane rare sunt deocamdată de neînlocuit datorită densităţii şi proprietăţilor fizice. Aceste minerale fac parte din planurile lor pe termen lung.”

În cazul în care China va interveni, Schoonover a spus că vor exista îngrijorări cu privire la sustenabilitatea proiectelor miniere, având în vedere istoricul Chinei.

„Când mineritul nu se face cu atenţie, poate fi devastator din punct de vedere ecologic, ceea ce dăunează anumitor segmente ale populaţiei fără prea multă expunere”, a spus el.

Beijingul ar putea fi sceptic în ceea ce priveşte parteneriatul cu talibanii, dată fiind instabilitatea continuă, şi se poate concentra asupra altor regiuni. Khan a subliniat că China a fost afectată înainte, după ce a încercat să investească într-un proiect de cupru care ulterior s-a blocat.

„Cred că vor acorda prioritate altor pieţe emergente din apropiere cu mult înainte de Afganistanul condus de talibani”, a declarat Howard Klein, cercetător care sfătuieşte investitorii pe litiu.