Profesorul „anti-corectitudine politică“ Jordan Peterson, diagnosticat cu COVID-19 în Serbia. Se recupera după un tratament eşuat în Rusia

Fiica sa Mikhaila Peterson, 28 de ani, a declarat pentru the Sun că, iniţial, controversatul profesor, care nu crede în discriminare socială de gen, a avut o formă moderată de boală - fără tuse, ci doar o febră uşoară - ca apoi să facă pneumonie, pentru a doua oară în acest an.

„Aşa că am făcut un pas înapoi în vindecarea lui. Viaţa nu este bună, lucrurile nu stau prea bine acum. Va fi mai bine, dar cu siguranţă a făcut un pas înapoi şi e o situaţie nefericită...este un dezastru”, a spus fiica sa.

Aceasta a dezvăluit că la începutul anului tatăl său a mers în Rusia pentru a-şi trata dependenţa de benzodiazepine - medicamente contra anxietăţii, insomniei, epilepsiei şi altor boli. El a început să le ia în 2016, după o reacţie severă autoimună la un aliment. El a dezvoltat dependenţă după creşterea dozei, în 2019, în urma diagnosticului de cancer terminal al soţiei sale. După o încercare eşuată de tratament în SUA, a urmat o cură de detoxifiere în Rusia care l-a scăpat de dependenţă, dar i-a provocat leziuni neurologice „semnificative”, potrivit fiicei sale. Astfel că în cele din urmă a ajuns în Serbia unde se recuperase aproape total înainte să fie diagnosticat cu COVID-19.

„Sunt încă slăbit slăbit fizic, nu mi-am recuperat energia, dar sunt capabil să gândesc clar. Am revenit la sinele meu obişnuit”, spunea Peterson.

Profesor împotriva corectitudinii politice

Jordan B Peterson, 57 de ani, un profesor canadian de psihologie, a devenit cunoscut după o serie de clipuri pe You Tube numite „Profesor împotriva corectitudinii politice” şi publicarea cărţii „12 Rules for Life: An Antidote to Chaos” - bestseller în Marea Britanie, SUA, Canada, Australia, Germania şi Franţa. Un intelectual şi om de ştiinţă care îşi alege cuvintele cu „foarte mare atenţie”, astfel încât să spună mereu doar adevărul, el denunţă marxismul ,respectiv organizaţiile de drepturi ale omului şi „un aparat subteran al motivaţilor politice ale stângii radicale” care impun pronume neutre de gen. E vorba de şapte miliarde de străini, de ce mi-ar păsa din start despre asta şi aş oferi tipul ăsta de politeţe, explică Peterson într-un interviu. Le-aş face mai mult rău decât bine continuând o cultură a asupririi, a spus el.

Totul a pornit de la un amendament la Legea canadiană a Drepturilor Omului privind identitatea şi exprimarea de gen. Universitatea unde preda urma să introducă în programă cursuri anti-discriminare.

„Am lovit un cuib de viespi în cel mai favorabil moment”, spunea Peterson după controversele create de clipurile sale.

Se întâmpla în 2016 şi i-au adus faimă şi o avere considerabilă lui Peterson, profesor popular la Universitatea din Toronto, psiholog clinician, autor al cărţii „Maps of Meaning: The Architecture of Belief” (Hărţi ale semnificaţiei: Arhitectura convingerilor).

După diatribele sale împotriva corectitudinii politice a fost numit „cel mai important şi influent gânditor canadian de la Marshall McLuhan încoace” de către Camille Paglia, feministă şi critic social, în timp ce economişti l-au numit cel mai influent intelectual al lumii vestice. El a stârnit simpatii printre comentatorii de dreapta care l-au considerat un soi de „profet secular într-o eră a conformismului lobotomizat”, dar a atras şi extremişti ai aşa-numitei „alt-right” - o versiune mai uşoară a dreptei.

Unii colegi ai săi de la universitate i-au spus însă „profesorul balivernelor”, vedetă pe You Tube mai degrabă de ât intelectual, în timp ce editorialistul revistei canadiene Macleans l-a desemnat „persoana deşteaptă a omului stupid”. Secretul popularităţii sale: lustruirea academică a unor moralisme de dreapta.

Un liberal britanic care crede în marxism postmodern

Peterson se consideră „un liberal britanic clasic” specializat în psihologia convingerilor. Ideile sale sunt rezonabile până la un punct: grupurile marginalizate sunt infantilizate de o cultură a victimizării şi insultelor; corectitudinea politică ameninţă libertatea gândirii şi a expresiei, ortodoxia ideologică subminează libertatea individuală. Dar alte idei ale sale frizează paranoia, pe fondul unor teorii ale conspiraţiei. El vorbeşte de „neo-marxism postmodern şi de „marxism cultural”: după ce au pierdut terenul economic de argumentare, marxiştii s-au infiltrat în sistemul educaţional în scopul subminării valorilor vestice prin intermediul unor „idei tendenţioase, discutabile şi anti-umaniste” -cum sunt cele ale politicilor identităţii - iar ele vor conduce la totalitarism.

Peterson a studiat ştiinţe politice şi psihologie, dar teoria sa conţine idei din mai multe discipline, între care biologie evoluţionistă, antropologie, literatură şi religie. El are o altă abordare decât extremiştii de dreapta care promovează deschis intoleranţa - el susţine că teoriile de la baza mişcărilor de justiţie socială, precum cele referitoare la ordinea patriarhală şi alte forme structurale de oprimare sunt doar nişte iluzii - iar el o poate dovedi cu argumente ştiinţifice.

„Ideea că femeile au fost oprimate în mod istoric este o teorie îngrozitoare”. Islamofobia este „un cuvânt creat de fascişti şi folosit de laşi pentru a manipula idioţii”. Privilegiul albilor este „o minciună marxistă”. Iar credinţa că identitatea de gen este subiectivă este „ceva la fel de rău ca susţinerea că pământul este plat”.

Peterson exprimă teorii care au fost vehiculate în cursul războaielor culturale ale începutului anilor 90, când voci conservatoare precum Allan Bloom avertizau asupra codurilor de vorbire din campusuri - o alunecare spre maoism - şi se conturase întrebarea alarmistă : dacă progresivii sunt adevăraţii fascişti?

Peterson a fost modelat şi de războiul rece: în tinereţe a fost extrem de preocupat de puterea ideologiilor rigide de a împinge oamenii la fapte oribile. El este colecţionar de picturi ruseşti realiste - ca mod de cunoaştere a inamicului - şi şi-a numit primul său copil Mikhaila după liderul sovietic Mihail Gorbaciov.

„Ştiu câte ceva despre modul cum se formează statele autoritariste şi totalitare şi nu mă pot împiedica să cred că văd destule lucruri în direcţia asta”, spune el în clipurile Professor Against Political Correctness.

În multe privinţe, Peterson este în esenţă un conservator de modă veche care deplânge declinul credinţei religioase şi al familiei tradiţionale. Gospelul său pe You Tube rezonează cu tineri bărbaţi care se simt alienaţi de jargonul discursului justiţiei sociale şi râvnesc la o teorie despre lume în care nu sunt văzuţi ca nişte asupritori. Ei citesc autorii preferaţi ai lui Peterson: Dostoievski, Nietszche, Soljeniţîn, Jung. El este simultan profesor erudit, guru de dezvoltare personală şi luptător contra flagelului justiţiarilor sociali.

Masculinitate şi radicalismul extremiştilor moderaţi

Fanii spun că le-a salvat vieţile şi îl apără cu înverşunare, inclusiv hărţuindu-i şi ameninţându-i criticii. Deşi nu susţine asemenea atacuri, nici nu le descurajează. El numeşte ideile cu care nu este de acord prosteşti, ridicole, absurde şi nebuneşti. Dezbaterile sunt pentru el luptă pe câmpul ideilor, semn de masculinitate, iar violenţa fizică nu este exclusă.

„Dacă vorbeşti cu un bărbat care nu ar lupta cu tine vreodată, indiferent de circumstanţele în care se află, atunci ai în faţă un om pe care nu ai cum să-l respecţi”, a spus el într-un interviu, adăugând că este ceva mai greu de gestionat situaţia cu „femei nebune”, pentru că pe ele nu ai voie să le loveşti. Fanii săi postează clipuri denumite „Jordan Peterson DESTROY [sic] Transgender Professor” şi “Those 7 Times Jordan Peterson Went Beast Mode” (cele şapte momente în care Peterson a intrat în modul bestie).

„Cum ar putea cineva să dezbată eficient cu un om ce pare obsedat să le repete urmăritorilor săi adoratori că există o clică secretă de marxişti postmoderni puşi pe distrugerea civilizaţiei vestice şi că grupul lor LGBTQ din campus este parte din ea? Nu va exista niciodată un momentt în care el să admită: Ştii ceva? Ai dreptate. Spuneam tâmpenii atunci”, a remarcat Tabatha Southey, a editorialist al revistei canadiene Macleans.

Peterson atrage o audienţă diversă care include conservatori creştini, libertarieni atei, centrişti şi neo-nazişti. El l-a numit pe Trump „liberal„ şi „moderat”, un demagog nu mai radical decât Reagan. Despre intoleranţa votanţilor preşedintelui american spune că este vina stângii pentru sacrificarea clasei muncitoare pe altarul politiciilor identitare. Totuşi dispreţul său pentru acestea şi ceea ce numeşte „patologia mândriei rasiale” îl îndepărtează într-o anumită măsură de extrema dreaptă.

„ Într-adevăr, nu este un naţionalist alb”, spune David Neiwert, corespondent pentru Southern Poverty Law Cente, autor al unei cărţi despre ascensiunea dreptei radicale în era Trump.

„Dar el îşi consolidează narativele cu pseudo-fapte, multe din ele create în scopul explicit de promovare a naţionalismului alb, în special noţiunea de marxism cultural. Arcul radicalizării trece adesea prin aceşti ideologi ceva mai moderaţi”, a spus acesta.

În 2017 el anunţa planuri pentru un website care să ajute părinţii şi studenţii să identifice cursuri „corupte” cu „conţinut postmodern”, în speranţa că în 5 ani cultul neo-marxist postmodern se va stinge. A renunţat la ele după ce s-a lovit de opoziţia mediului universitar, admiţând că „ar fi contribuit excesiv la polarizările actuale”.