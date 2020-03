Este o chestiune extrem de gravă deoarece, după ce va fi depăşit momentul de acum, este foarte posibil să asistăm la regândirea masivă a legislaţiilor naţionale în domeniu dar şi, mult mai amplu, la o rediscutare a prevederilor constituţionale care definesc starea de urgenţă şi cea de război, cu precizarea sarcinilor suplimentare pentru care ar putea fi pregătite şi antrenate diversele componente ale armatei, active şi în rezervă. Mai precis, pesemne că vor trebui să răspundă, mult mai amplu şi mai precis ca până acum, unor nevoi specifice legate de noile tipuri de pericole – precum acest COVID-19 – vor trebui să poată răspunde, în asemenea situaţii ca cele de acum, unei mult mai vaste cereri de operaţiuni specializate în ajutorul sectorului civil, dispunând, prin lege, de rezerve masive pentru cazuri de “dezastru civil”.

De ce această insistenţă acum?

Pentru că, cel puţin aşa cum s-a demonstrat fără putinţă de tăgadă în perioada de la declanşarea mai întâi a epidemiei, apoi pe măsură ce s-a extins în pandemie, statele au primit o lecţie cumplit de dură: sunt singure! N-au funcţionat (pentru că nu erau create să poată opera la asemenea dimensiuni dramatice ale crizei) programele de asistenţă care au fost prezentate de către NATO şi UE timp de decenii ca soluţie creată în comun pentru a exprima solidaritatea şi acţiunea comună pentru a face faţă rapid oricăror tipuri de dezastre (militare şi civile), apărând securitatea şi ordinea socială din spaţiile euro-atlantic şi european. Aveţi aici descrierea mecanismelor de intervenţie în caz de dezastru create în organigramele celor două instituţii. Sigur că pandemia de acum este ceva mai mult decât şi-au închipuit programatorii NATO şi UE. Dar cred că rolul lor era tocmai să dezvolte şi un asemenea scenariu extrem. Nu vorbim de teoria jocurilor, căci acolo se stă perfect. Vorbim de criza asta de acum în care un stat membru a cerut, în maximă urgenţă şi disperare, ce putea să însemne cel mai de bază serviciu în cooperarea în caz de dezastru, adică măşti de protecţie şi echipamente de protecţie. Nu s-a putut da nimic deoarece, brusc, fiecare Stat Membru şi-a numărat propriile rezerve şi a cântărit posibilităţile sale de producţie, uitând de solidaritatea europeană sau euroatlantică. Şi a început procesul care acum este ajuns la un maxim de evoluţie, adică blocarea înlăuntrul propriilor frontiere.

S-a sperat apoi că va fi vorba doar despre “crize locale”. Presupunere falsă care a dus şi la întârzierea proceselor de decizie naţionale, dar şi a celor instituţionale care, la Bruxelles, coordonează răspunsul economic la criză. Se dă drumul – de-abia acum, să sperăm că nu e prea puţin şi mai ales prea târziu – la măsuri economice serioase de susţinere, printre care, ieri seară, deblocarea de către Banca Central Europeană a 750 miliarde Euro destinaţi răscumpărării datoriei publice şi private pentru a încerca limitarea repercursiunilor pandemiei asupra economiei din zona Euro. Această operaţiune se va desfăşura până la finele acestui an şi vine să se adauge celei deja decise în urmă cu câteva zile, adică o suplimentare cu 125 miliarde Euro la nivelul anului 2020. Plus măsurile de acum ştiute prezentate de Comisia Europeană.

Dar până să se facă simţite efectele operaţiunilor macro, în teren sunt deja probleme sau se anunţă perspectiva unora într-atât de serioase încât se spune că este extrem de posibil să se ceară şi ajutorul armatei. Adică, pentru a fi foarte precişi, a armatelor naţionale operând strict pe teritoriul naţional. Precizare importantă deoarece acum, pe motiv de pandemie, NATO reduce considerabil (prin plecarea multor ţări) dimensiunea exerciţiului militar la care ar fi trebui să participe 37.000 de militari în scenariul “Defender Europe 2020” - cel mai mare din ultimii 25 de ani - gândit ca posibil răspuns la o eventuală agresiune rusă. Multe state şi-au chemat soldaţii acasă, acolo unde vor sta şi cei 20.000 de soldaţi americani care ar fi trebuit să fie coloana vertebrală a demonstraţie de forţă deoarece “sănătatea, securitatea şi pregătirea militarilor noştri, a civililor şi membrilor familiilor noastre este acum principala noastră preocupare” :

Press Release - In response to the current outbreak of the #COVID19 virus and recent guidance by @EsperDoD, we have modified exercise #DefenderEurope 20 in size and scope: https://t.co/uH32FxAz0D pic.twitter.com/fEgatuvo3v