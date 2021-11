Previziunile futurologilor despre cum vom trăi, mânca şi distra în viitorul foarte apropiat

Buzunarele tale vor fi goale

În 30 de ani e destul de posibil ca nimeni să nu mai aibă nevoie de un card de credit sau cheie pentru uşi, ci totul se va baza pe recunoaştere facială şi iris, atât de mult se vor face progrese în acest domeniu, crede Martin Ford, autorul “Rule of the Robots: How Artificial Intelligence will Transform Everything.”

Potrivit Future Timeline, la sfârşitul anilor 2040 retina va fi fabricată în laborator şi va putea fi prevăzută cu camere şi adaptatori de vedere nocturnă.

Monezile digitale vor fi mai mult decât bani şi vor veni implantate cu contracte pe viaţă de proprietate intelectuală cum sunt azi NFT-urile, lucrări unice care se vând la preţuri exorbitante.





Meseriile viitorului

„Proiecţiile sunt că vom avea nevoie de încă trei milioane de ingineri de inteligenţă artificială până în 2030”, spune Thomas Frey, fondatorul şi directorul executiv al f DaVinci Institute , un centru de reflecţie furturologic din Colorado.

Va fi nevoie de oameni în centrele de comandă a dronelor iar acestea vor juca un rol în împiedicarea infracţiunilor pentru că vor patrula peste tot şi vor răspunde la focuri de armă şi se vor implica în urmărirea infractorilor.

Ford subliniază că cei capabili să interpreteze datele vor fi la mare căutare pentru că datele în sine vor fi bunuri valoroase.

Infracţiunile vor face obiectul unor previziuni pe baza inteligenţei artificiale - poliţia previzionară va cunoaşte o ascensiune..

„Oamenii legii vor examina datele şi face predicţii asupra fărădelegilor înainte ca acestea să se întâmple”.

Vor apărea joburi care nu au sens în prezent precum minarea asteroizilor pentru minerale rare. Companiie vor trimite rachete cu piloţi care să mineze minerare rare pe cetura e asteroizi, le vor aduce pe pământ şi le vor vinde pentru foarte mulţi bani.

Mâncarea va fi diferită

Peştii îşi vor reduce dimensiunile mai ales din cauza încălzirii globale, aşa cum au arătat deja studiile, iar apa va fi rară şi oamenii vor plăti pentru calitate.

Apa va conţine doar compoziţia chimică necesară - mai mult postasiu, vitamina C sau oxigen, spune Frey.

Restaurantele vor pregăti mâncarea cu ajutorul roboţilor, iar meniurile vor fi personalizate, fără anumiţi alergeni şi cu anumite substanţe nutritive sau vitamine adăugate. Oamenii vor fi şi mai exigenţi decât până acum cu ce mănâncă.

„Ai putea comanda un cheeseburger sau aripioare de pui şi el va fi personalizat pentru tine de roboţii care vor adăuga elemente ce vor îmbunătăţi starea de pinguinsănătate”.

Carnea ar putea proveni din altă parte, şi nu de la o fermă.

„Avem deja burgeri crescuţi în laborator pe bază de celule stem, dar deocamdată avem doar vită, pui şi peşte, spune Frey subliniind că restaurantele vor dori meniuri mai exotice precum carne de pinguin sau specii de albine.

Vacanţe sub pământ sau cu mamuţi lânoşi

Oamenii vor putea călătorii rapid pe distanţe mari în subteran cu 750 de mile pe oră şi în aer, inclusiv cu drone-taxi

Oamenii se vor caza în hoteluri spaţiale unde distracţia nu vor piscinele sau golful, ci sejururi în spaţiu până „în centrul Pământului”.

„Vor fi hoteluri luxoase sub apă şi ferme de peşti în oceane. Se vor construi oraşe şi grădini zoologice plutitoare cu animale pe care nu ni le putem imagina” pentru că ingineria genetică le va aduce la viaţă. Mamutul lânos ar putea fi readus la viaţă, sunt deja planuri în acest sens.