Malala, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2014, s-a căsătorit cu un om de afaceri

Laureata premiului Nobel Malala Yousafzai şi-a anunţat „Nikkah” - contractul de căsătorie cu Asser Malik printr-un mesaj pe Twitter: „Astăzi este o zi preţioasă în viaţa mea. Eu şi Asser ne-am căsătorit şi vom fi parteneri pe viaţă. Am avut o mică ceremonie Nikkah acasă, în Birmingham, cu familiile noastre. Trimiteţi-ne rugăciunile voastre. Suntem încântaţi să mergem împreună în călătoria care ne aşteaptă”.

Laureata premiului Nobel, care are acum 24 de ani, a împărtăşit şi fotografii făcute cu soţul ei, alături de părinţii ei, Ziauddin Yousafzai şi Tor Pekai.

Pakistaneza Malala Yousafzai, care, la doar 17 ani, a obţinut Premiul Nobel pentru Pace, este o militantă pentru dreptul femeilor la educaţie şi a devenit un simbol mondial al luptei împotriva extremismului după ce a supravieţuit unui atac al talibanilor.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP