Într-un anume sens, sunt mai interesante decât orice ficţiune poliţistă sau de spionaj tocmai pentru că autorii celor două documente oficiale sunt agenţi speciali FBI care prexintă concluziile unor investigaţii complexe, ştiind foarte bine şi faptul că, la un moment dat sau altul, într-un fel sau altul, documentele în cauză nu vor fi citite doar de participanţii la procedurile judiciare deja declanşate împotriva uneia sau a mai multe presoane acuzate în dosar.

Pe anume canale protejate, ele vor ajunge publice, aşa cum se întâmplă acum, provocând adevărate cutremure în anumite părţi ale societăţii şi anunţând perspective deosebit de interesante pentru viitor.

Acţiunile juridice sunt în desfăşurare astfel încât, asemeni celor câţiva colegi care deţin seturile complete de dcumente, am ales un demers cât se poate de neutru, cât se poate de sec, comentariile personale fiind rezervate posibilelor consecinţe ale situaţiei deja produse şi înlănţuirii de evenimente care, da sau nu, poate face parte dintr-o logică superioară, la nivel de sistem politic. În consecinţă, să vedem, sine ira et studio, personajele şi faptele de care sunt acuzate. De fiecare dată, aveţi posibilitatea ca, la finele acestui articol, să consultaţi documentele originale redactate de agenţii FBI, înregistrate la diverse judecătorii şi purtând şi semnătura de autentificare a judecătorului de caz.

1. Povestea unui participant la insurecţia împotriva Capitoliului: Federico Guillermo Klein, asistentul pe probleme politice de la Departamentul de Stat

Este o poveste care are două dimensiuni.

Prima implică un tânăr asisstent specializat în politologie care a lucrat în echipa de campanie Trump şi, cu o competenţă politică astfel demonstrată, a fost numit imediat asistent în cadrul Departamentului de Stat la cinci zile după confirmarea în funcţie a lui Trump. În faimoasa zi de 6 ianuarie este printre cei care au luat cu asalt clădirea Capitoliului şi, vedeţi relatarea agentului FBI, susţinută de imaginile suprinse de camere, are un comportament extrem de violent, luând un scut anti-demonstranţi şi lovind un ofiţer de poliţie, apoi ameninţând alţii cu au o armă confiscată în timpul busuladelor care au urmat, fiind în primele rânduri ale mulţimii care lua cu asalt intrările în sediul Congresului. Înregistrat cum refuză să-l ajute pe un ofţer de poliţie care-i ceruse să vină şi să scoată din mulţime un alt ofiţer căzut la pământ.

Problema delicată care duce spre nivelul al doilea al poveştii este că dl. Klein, acum arestat, nu era în acel moment un personaj deloc, absolut deloc oarecare. Era, în momentul asaltului asupra Congresului, posesorul unui document care-i deschidea absolut toate porţie administraţiei şi arhivelor, inclusiv a celor declarate ca strict confidenţiale: beneficia de "Top Secret security clearance" (reînnoită în 2019) ceea ce-i putea permite accesul la nenumărate documente strict secrete.

În acest sens, dacă ar fi de construit un scenariu de film, este posibil de presupus - şi poate asta vă va da o perspectivă nouă asupra documentului FBI, că tânărul Klein ar fi putut consulta, spre exemplu, planurile legate de securitatea Capitoliului, de modul în care erau organizate echipele de pază, care erau liniile apărare succesive care aveau să fie instalate în cazul unei alerte şi, mai ales, harta cea mai secretă dintre toate, cea a reţelei de culoare de sub Casa Albă. Poveştile despre această reţea sunt nenumărate, fiind relatate (şi niciodată confirmate pe deplin), existenţa unor trasee pentru invitaţii despre care nu trebuia să se afle vreodată că au ajuns la Casa Albă, legedă urbană persistentă care a apărut şi în tezele privind misterioasa relaţie între JFK şi Marlyn Monroe. Dar există şi certitudinea că o parte din aceste canale au fost consolidate şi servesc, într-o succesiune ce ţine de cel mai înalt nivel de stat, la evacuarea de urgenţă înspre şi dinspre buncărul subteran pentru cazuri de maximă urgenţă, acolo unde a ajuns fostul vicepreşedinte Pence ameninţat de atacatorii de pe 6 ianuarie. Aceia care, precum Klein, uralau "we need fresh people". Oricum, este absolut ciudat, aşa cum se arată în documentul redactat de agentul special Benjamin G.Gulp şi încredinţat judecătorului Zia M.Faruqui, că toate locurile unde funcţionarul Departamentului de Stat (de unde a demisionat doar în 21 ianuarie 2021) este surprins cu un comportement extrem de agresiv sunt intrările în tunele şi porţile de securitate din interiorul tunelelor.

Este încă o piesă care se adaugă unei teze care, de acum, a depăşit nivelul de legendă urbană şi se îndreaptă către un scenariu oarecum plauzibil care vorbeşte despre posibilitatea unei colaborări sau unor cooperări - oare la ce nivel? - între structurile care au organizat insurecţia împotriva Capitoliului şi elemente din structurile de pază şi securitate, poate, cine ştie, motivate de îndemnuri lansate sau sugerate de politicieni. Deocamdată, pe baza acestor mărturii şi date care apar în fluz continuu, nimic nu poate fi exclus. În niciun sens.

2. Mai tare decât orice scenariu de film: Emma Coronel Aiuspura, regina Imperiului Joaquin "El Chapo"

conspiraţie în vederea distribuirii de 5 kg sau mai mult de cocaină, 1 kg sau mai mult de heroină, 500 gr. sau mai mult de methamfetamină". A fost arestat cu câteva zile în urmă, pe 22 februarie, pe un aeroport din SUA. A doua poveste o are în centru pe frumoasa Emma Coronel Aispuro, fostă "regină a frumuseţii" devenită soţia lui Joacquin "El Chapo" şi urmărită, cum spune documentul redactat de Agentul Special FBI Eric McGuire şi înregistrat de judecătorul federal G.Michael Harvey, pentru "". A fost arestat cu câteva zile în urmă, pe 22 februarie, pe un aeroport din SUA.

Acesta al doilea document pe care vi-l propun pentru lectură oferă o imagine excepţională asupra modului în care a fost concepută să funcţioneze cea mai mare organizaţie exportatoare de droguri din lume, inclusiv în perioadă de criză maximă, adică cu liderul său aflat într-o închisoare de maximă securitate.

Povestea, cel puţin cea mai mare parte din ea, este construită pe mărturiile unor oameni din interior, fie agenţi infiltraţi, fie personaje care au accept să trădeze în schimbul imunităţii ce le-a fost oferită, astfel încât este pusă în lumină o parte foarte importantă a activităţii faimosului Cartel din Sinaloa şi iderilor săi: Joaquin Guzman Loer ("Guzman"), Isabel Zambada Garcia cunoscut şi drept "El Mayo" ("Zambada"), Damaso Lopez Nunez cunsocut şi sub numele de "Licenciado", copiii lui Guzman, Ivans Archivaldo Guzman Salazar ("Menor"), Jesus Alfredo GuzmanSalazar ("Tocayo"), Ovidio Guzman Lopez ("raton") şi Joaşuin Guzman Lopez ("Guerro").

Frumoasa Coronel, spune raportul agentului FBI, "a crescut în mediul industriei producătoare de narcotice şi s-a măritat cu Guzman pe când era o adolescentă (avea atunci 18 ani şi de-abia câştigase titlul de concursul de Coffee and Guava Queen din Sinaloa, n.n.). Pe baza investigaţiei mele, ştiu că ea a înţeles foarte bine scopul cartelului de droguri Sinaloa, Coronel ştia că acest Cartel Sinaloa este cel mai prolific din Mexic. Ştia de transporturile cu multe tone de cocaină, de producţia de multe hilograme de heroină, de transporturile de tone de marijuana şi de methamfetamină. Cunoştea şi faptul că prducţia de droguri pe care o controla în perioada căsătoriei ei cu Guzman se făcea pe baza acestor transporturi".

Dar cel mai important lucru a fost modul absolut impecabil în care frumoasa doamnă din imagine a coordonat - ca releu de maximă încredere - transmiterea de informaţii către soţul său aflat din închisroare, prelând apoi şi executând ordinele acestuia şi asigurându-se că organizaţia funcţionează şi se dezvoltă în continuare ca reţea de importanţă mondială. Practic, veţi vedea că El Chapo folosea celula de închisoare drept un birou de lucru din care nu numai că asigura ordinea în Cartel, dar, tot cu ajutorul soţiei,şi-a pregătit minuţios construcţia tunelului şi evadarea pe 11 iulie 2015, aşa cum arată scrisoarile prezentate de FBI.

Nu cred că ar trebui multe detalii de adăugat pentru a realiza scenariul unui film: personajele sunt acolo, relaţii (inclusiv dimensiunea excepţională a trădărilor din cercul oamenilor de încredere) sunt descrise perfect, sunt reale şi cel mai intersant dintre totate, n-au reuşit să distrugă nici cartelul, nici pe El Chapo care, după ce a fost prins, făurea din nou planuri de evadare înainte să fie extrădat în SUA. Ce va rămâne din toate astea? În orice caz, pentru iubitorii de seriale sud-americane, replica devenită celebră dată de frumoasa doamnă atunci când a fost rugată să comenteze ştirea condamnării soţului ei la închisoare pe viaţă pentru trafic de stupefiante, spălare de bani, răpire de persoane şi crime: "Nu-l ştiu pe soţul meu drept persoana pe care ei încearcă s-o arate a fi acum...Mai degrabă admir pe omul pe care l-am întâlnit şi cu care m-am căsătorit".

Cred că aveţi ce citi în weekend.