At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps-Quds Force, a US-designated Foreign Terrorist Organization.

— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2020

Atât Pentagonul cât şi Casa Albă au confirmat uciderea lui Soleimani, afirmând că a fost vorba despre o acţiune cu rol de disuasiune pentru ceea ce ar fi fost atacuri plănuite de către Iran. Televiziunea de stat irakiană precizează că a fost vorba despre un atac cu rachete împotriva vehiculelor în care se aflau “doi vizitatori de marcă” care ajunseseră la aeroportul din Bagdad şi erau escortaţi de membrii miliţiei PMF, în urma raidului fiind ucise 5 persoane.

Evenimentul este deosebit de important şi, cu siguranţă, va avea urmări la nivelul întregii lumi arabe şi nu numai.

În primul rând, semnalizează în modul cel mai clar că, din acest moment, militarii americani (poate şi forţele altor agenţii cu atribuţii legale în domeniu) au primit ordinul care activează opţiunile complete împortiva turor celor care sunt înscrişi de Departamentul de Stat pe listele unde sunt enumeraţi terorişi, organizaţii teroriste, grupări para-militare şi susţinătorii acestora, dar şi oficiali cunoscuţi pentru activităţi directe sau pentru a fi ordonat acţiuni împotriva intereselor americane. Atacul de acum de la Bagdad a vizat un personaj de rang militar foarte înalt cu activitate oficial recunoscută în Iran, ceea ce înseamnă o declaraţie de război împotriva acestei ţări. A mai ucis şi personajul doi în ierahia organizaţiei-umbrelă care, în Irak, grupează cele mai importante forţe para-militare care au decis să se opună prezenţei americane şi au chemat la revoltă armată. O a doua declaraţie de război, cu toate că, până acum, americanii încercaseră un fel de echilibru între multitudinea partidelor şi facţiunilor care operează în Irak, mai ales în nevoia de a păstra bazele de pe care, împreună cu israelienii, lansau atacuri împotriva bazelor iraniene din Siria.

Pot să urmeze nenumărate probleme şi dintre cele mai neplăcute.

În imediat, acest episod a generat instantaneu poziţii opuse în rândul clasei politice americane, şi aşa profund fracturată de episodul în curs al procedurii de demitere a lui Donald Trump. În acest sesn, este semnificativă poziţia şefei Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi care a cerut un briefind urgent asupra situaţie:

“Cea mai înaltă prioritate a liderilor americani este să apere viaţa şi interesele cetăţenilor americani. Dar nu putem risca vieţile militarilor, diplomaţilor şi a altora prin angajarea în acţiuni provocatoare şi disproporţionate. Loviturile aeriene din această noapte riscă să provoace o escaladare primejdioasă a violenţei. SUA -şi lumea- nu pot să-şi permită ca tensiunile să escaladeze dincolo de punctul de unde nu mai există întoarcere...Administraţia a ordonat efectuarea loviturilor aeriene ...fără Autorizarea de Folosire a Forţei Armate (AUMF) şi, chiar mai mult, fără consultarea Congresului”.

Secretarul de Stat Mike Pompeo afirma că, la auzul veştilor, irakienii dansau în stradă de bucurie. Iar senatorul republican Lindsey Graham îi mulţumea public lui Trump pentru apărarea intereselor americane.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Wow - the price of killing and injuring Americans has just gone up drastically. Major blow to Iranian regime that has American blood on its hands. Soleimani was one of the most ruthless and vicious members of the Ayatollah's regime. He had American blood on his hands. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 3, 2020

În acest context, vom vedea dacă, în următoarele ore, ceea ce ar fi trebuit, măcar de partea americană, să fie resimţit ca un eveniment expresie a unei voinţe naţionale şi generator al unui sentiment de reală satisfacţie (pe modelul săptămânilor care au urmat eliminării lui bin Laden) va servi doar pentru a alimenta disputa internă inter-partinică şi, cel puţin de partea democraţilor, va aduce doar un argument suplimentar la şirul de acuzaţii privind comportamentul lui Trump care ingnoră deliberat prevederile constituţionale.

La nivelul Orientului Apropiat, reacţiile politicienilor sunt extrem, extrem de îngrijorate căci ei ştiu că, orice şi-ar dori să spună, reacţia străzii poate deveni foarte uşor incontrolabilă. În acest sens, deja există pe sute de situri (şi nu numai pe cele afiliate organizaţiilor jihadiste) chemări la acţiuni imediate de răspuns pentru pedepsirea celor vinovaţi de « un act de terorism la adresa musulmanilor », cerând ieşiri în stradă şi luptă fără răgaz împotriva americanilor şi tuturor susţinâtorilor lor din lumea occidentală. Conform tradiţiei locale, primele reacţii care vor avea semnificaţia unui barometru al tensiunii reale a străzii vor fi cele care se vor înregistra la funeraliile celor ucişi în atac, moment tradiţional în care se poate declanşa o mişcare de stradă care să se extindă la nivel social. Posibil, deoarece, în cazul celor doi, vor fi organizate funeralii care să le omagieze rangul politic şi militar dar şi, aşa cum anunţa în urmă cu câteva ore televiziunea iraniană, generalului Soleimani îi va fi conferit titlul de « martir ».

Este posibil să fim în faţa unui moment care declanşează o schimbare de parametri în Orientul Apropiat. Vom vedea cum va reacţiona populaţia din ţările respective în următoarele ore şi zile.