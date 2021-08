Confesiunea unui martor în urma exploziilor din Kabul: „O fetiţă de 5 ani a murit în braţele mele”

Bărbatul afgan a povestit că a încercat să ajungă la aeroport când o explozie s-a auzit în mijlocul mulţimii. „Nu pot spune precis ce s-a întâmplat”, a declarat pentru Fox News bărbatul care s-a identificat doar cu prenumele Carl.



„Explozia a fost foarte gravă şi există numeroşi răniţi”, a spus bărbatul. „Cred că şi unii americani sunt răniţi”, a mai spus acesta, înainte ca Pentagonul să confirme că mai mulţi soldaţi americani au fost ucişi în explozie.



Afganul a povestit cum a încercat să ajute o fetiţă de 5 ani din mulţime, însă aceasta a murit în braţele sale. „Nu era fetiţa mea. Era fetiţa altcuiva. Am văzut-o la pământ şi am luat-o în braţe s-o duc la spital dar a murit chiar în braţele mele”, a mărturisit Carl.

Cel puţin două explozii au avut loc la Kabul, unul la poarta Abbey a aeroportului şi a alta în apropierea unui hotel. Cel puţin 13 persoane au murit, inclusiv copii, în atacurile care au avut loc după ce SUA şi aliaţii au făcut apel la afgani să părăsească zona din cauza unei ameninţări venite din partea Statului Islamic. Oficialii americani spun că există îngrijorări privind posibilitatea unor noi atacuri pe aeroport.