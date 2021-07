Să fie acesta punctul de cotitură atât de mult aşteptat, în care se vor rupe legăturile roşii cu Răsăritul ? Go West fără să mai privească în urmă către Moscova? Este atât e simplu ? Ce urmează după alegeri şi la ce să ne aşteptăm ? Care va fi relaţia cu România de astăzi înainte ?

Ce urmează pentru Republica Moldova ? Cum crezi că va gestiona Maia Sandu această victorie, care îi conferă practic toată puterea în stat ?

Elena Robu: Pentru R. Moldova urmează ceea ce s-a dorit de zeci de ani, construirea unei democraţii veritabile şi a unui nivel de trai just pentru cetăţeni, ceea ce actualmente înseamnă un curs de dezvoltare proeuropean. Priorităţile preşedintei Maia Sandu au fost clar formulate şi sunt deja vizibile. Noua putere îşi doreşte valorificarea potenţialului cetăţenilor republicii, atât a celor din ţară cât şi din diaspora. Declaraţii în acest sens au fost făcute deja de către liderul PAS. Beneficiind de toată puterea în stat, este un moment istoric pentru a demonstra că promisiunile electorale pot fi realizate şi că există voinţă politică pentru a realiza reforme din temelii.

Nu există niciun fel de scuze pentru nerealizarea schimbării atât de dorite şi necesare pentru viitorul acestei palme de pământ.

Ne putem aştepta la gesturi curajoase faţă de Moscova, cum ar fi denunţarea Acordului Snegur - Elţin din 1992 şi reluarea demersurilor pentru înlăturarea armatei ruseşti din Transnistria?

E.R: Având în vedere circumstanţele actuale, acest demers nu este o prioritate pentru actuala putere. Cunoscând "epopeea" demersurilor cu privire la retragerea armatei ruseşti de pe teritoriul R. Moldova", o solicitare în plus în acest sens ar fi un debut ineficient pentru noua putere de la Chişinău. PAS va căuta in continuare să îşi consolideze poziţiile prin acţiuni concrete, iar chestiunea transnistreană ar frâna acest elan, fiindcă acest conflict îngheţat nu poate fi soluţionat doar de Chişinău. E nevoie de o implicare fermă a marilor puteri Rusia, UE, SUA, dar şi o prezenţa mult mai activă a României.

Subiectul referitor la regiunea transnistreană trebuie reluat după ce PAS va reuşi realizarea reformelor, inclusiv cele din justiţie.

Partidele explicit unioniste, PUN şi DA, au luat scoruri nesemnificative. Sunt aceste alegeri un moment al schimbării de paradigmă, s-a terminat o eră romantică a politicii care spera o revenire rapidă a Basarabiei la România?

E.R: Realist vorbind, Unirea nu se poate produce până când în R. Moldova nu va exista un minim nivel de trai asigurat cetăţenilor. Dacă ar fi să extrapolăm piramida lui Maslow la acest subiect, am înţelege că reîntregirea neamului sau nevoia de apartenenţa la neamul românesc s-ar produce doar după ce nevoile fiziologice şi cele de siguranţă şi securitate personală ar fi asigurate. Ar părea o comparaţie exagerată, dar asta ne permite să explicăm într-un mod extrem de fidel situaţia de dincolo de Prut.

Care va fi relaţia cu România ? Va continua RM traiectoria europeană « suveranistă », ca partener privilegiat al României, sau va merge pe un drum pragmatic al Unirii, pas cu pas, odată cu o conectare solidă la Vest, care să aducă bunăstare şi stabilitate în ţară?

Vizita lui Klaus Iohannis din 2020 la Chişinău este un exemplu destul de grăitor in acest sens. Chişinăul pur şi simplu nu poate exista fără Bucureşti, nu are sens fără Bucureşti. Cum am spus mai sus, o viziune pragmatică, o dezvoltare economică, pas cu pas, ne poate apropia foarte mult de idealul nostru: reîntregirea neamului românesc.