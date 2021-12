Emiratele Arabe Unite îşi schimbă weekendul. Care este motivul

Având în vedere că este o ţară musulmană, vineri este o zi sfântă pentru credincioşii Islamului.

Săptămâna de lucru va fi mai scurtă, de patru zile şi jumătate, de luni până joi şi încă jumătate de zi vineri, până la prânz.

Schimbările vor intra în vigoare pe 1 ianuarie în sectorul public, inclusiv în Şcoli. Instituţiile private ar trebui să urmeze exemplu tot la începutul anului 2022.

Ţara speră că noua săptămână de lucru va uşura tranzacţiile comerciale, financiare şi economice cu restul lumii. Totodată, guvernul spune că weekendul puţin mai lung este menit să crească productivitatea şi să îmbunătăţească echilibrul dintre viaţa profesională şi viaţa privată.

