Asta nu este o parte a războiului informaţional deschis pentru virusarea unor societăţi întregi, folosind – vedeţi asta şi în România – echipele clasice de troli ascunşi sub pseudonimele de rigoare, puşi acum la muncă pentru răspândirea panicii şi, mai presus de toate, a neîncrederii totale în orice sursă de autoritate.

Nu, de data asta e vorba despre o formă de criminalitate cibernetică concentrată pe posibilităţile aproape nelimitate oferite de schimbările sociale în curs de evoluţie şi care câteodată au surprins insuficient nepregătite diverse instituţii din infrastructura critică, extinzându-se apoi rapid la tot ce era posibil să fie asociat cu o simplă şi atât de banală căutare pe cuvântul-cheie „coronavirus“. Şi iată o serie dintre avertismentele cele mai serioase care ar trebui să dea foarte serios de gândit şi autorităţilor noastre.

1. Banca Central Europeană a avertizat băncile asupra unei viitoare foarte posibile creşteri a numărului de atacuri cibernetice în contextul pandemiei de corona virus. Iată scrisoarea prin care se dă acest avertisment extrem de grav (atenţie la măsurile specifice 6, 7 şi 8), subliniindu-se că fraudele posibile vor fi încercate atât la nivelul clienţilor, cât şi al băncilor, spre exemplu prin procedeul cel mai comun, cel al atacurilor tip phishing prin intermediul corespondenţei electronice.

2. Conform datelor oferite de Check Point, companie israeliană specializată în securitate cibernetică, de la începutul epidemiei, adică de la început de ianuarie, în lume au fost înregistrate peste 4000 de domenii legate de tema coronavirus, iar 3% dintre ele au un conţinut considerat drept „punând probleme mari“, iar 5% sunt considerate „suspecte“. Pentru a limita riscurile, compania invită la mare prudenţă în deschiderea mailurilor provenind din surse necunoscute sau a căror adresă include greşeli de ortografie. Găsiţi aici. Cumplită mi se pare observaţia că 10% dintre organizaţiile implicate acum în lupta împotriva pandemiei au fost afectate de campaniile de atacuri tip phishing. Şi dau acest exemplu.: a fost trimis un email locuitorilor dintr-una de zonele cu cel mai mare număr de persoane infectate şi cu cel mai mare număr de decese din Italia.

„Din cauza unui număr de cazuri de infectare cu coronavirus care au fost depistate în zona dvs, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pregătit un document care include toate măsurile necesare de protecţie împotriva infectării cu coronavirus. Vă recomandăm insistent să citiţi documentul care este ataşat acestui mesaj.



Cu cele mai bune sentimente,



Dr. Penelope Marchetti/Organizaţia Mondială a Sănătăţii/Italia.“





Şi aici era documentul pe care trebuia să-l deschizi printr-un simplu click.





Evident, un fals demonstrat de cei de la Check Point, care arată că, în momentul deschiderii documentului respectiv, era automat descărcat un virus de tip Troian (Ostap Trojan-Downloader).



Cei de la MalwareHunterTeam au descoperit că a apărut noul virus „Coronavirus Maps“ destinat fraudării cele mai folosite hărţi interactive folosit în acest moment de toţi utilizatorii de internet pentru a studia progresia la zi a pandemiei, cea creată de Universitatea Johns Hopkins.

"Corona-virus.exe" installer -> "Corona-virus-Map\.com.exe" (2b35aa9c70ef66197abfb9bc409952897f9f70818633ab43da85b3825b256307) -> different malware samples + decoy viewer.

Has "FiasskHard Work CLIPPER + STEALER" & something (AZO?) w/ C2: http://coronavirusstatus[.]space/index.php pic.twitter.com/rB8EkbL8pY