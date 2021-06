Cea mai mare navă a forţelor navale iraniene a luat foc şi s-a scufundat. Circumstanţele sunt neclare

Sursa incendiului, care a izbucnit în jurul orei 2.25, este neclară. Televiziunea de stat a declarat că pompierii au încercat din răsputeri să stingă focul, dar nava s-a scufundat în apropierea portului iranian Jask, la aproximativ 1.270 de kilometri sud-est de Teheran, în Golful Oman, lângă strâmtoarea Hormuz, transmite Mediafax.

Nava iraniană era printre puţinele care era capabilă să asigure reaprovizionarea pe mare pentru celelalte nave.

Scufundarea navei Kharg marchează cel mai recent dezastru naval pentru Iran. În 2020, în timpul unui exerciţiu de antrenament militar iranian, o rachetă a lovit în mod eronat o navă navală lângă portul Jask, ucigând 19 marinari şi rănind 15. Tot în 2018, un distrugător al marinei iraniene s-a scufundat în Marea Caspică.

IRIS Kharg caught fire due to an electrical fire, according to initial reports 6 miles from the port. 25 people aboard have reportedly suffered minor burns due to the fire https://t.co/16uaBpm8d2