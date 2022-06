Zelenski, la summitul NATO de la Madrid: Ucraina are nevoie de arme moderne şi de bani. Rusia nu se va opri la graniţele UE

„Acesta nu este un război declanşat de Rusia doar împotriva Ucrainei. Este un război pentru dreptul de a dicta condiţiile în Europa, pentru cum va arăta viitoarea ordine mondială”, a declarat Zelenski în faţa liderilor din statele membre NATO, cărora li s-a adresat prin videoconferinţă.





„De aceea este absolut necesar să sprijiniţi Ucraina, chiar de acum, cu arme, finanţare şi sancţiuni politice împotriva Rusiei, care îi vor tăia capacitatea de a finanţa războiul”, a îndemnat preşedintele ucrainean.





Potrivit şefului statului ucrainean, armata ţării sale are nevoie în special de artilerie modernă, de rachete şi sisteme antiaeriene. „Oferindu-ne acestea, puteţi rupe complet tactica Rusiei de a distruge oraşe şi de a teroriza civili”, a subliniat el.





„Pentru a elimina superioritatea artileriei ruse, aflată într-un avantaj semnificativ, ne trebuie mult mai multe din aceste sisteme moderne, din această artilerie modernă”, a insistat Zelenski.





În plus, în afară de arme, preşedintele ucrainean a declarat că are nevoie şi de bani. Ucraina are nevoie de „circa 5 miliarde de dolari pe lună” pentru a se apăra în faţa invaziei ruse, a declarat Volodimir Zelenski.