Ursula von der Leyen denunţă încercarea Rusiei de a „şantaja Europa”: Decizia Gazprom, nejustificată şi inacceptabilă

Von der Leyen a calificat decizia Gazprom drept ”nejustificată şi inacceptabilă”, şi a dat asigurări că Uniunea Europeană (UE) a elaborat planuri de urgenţă pentru astfel de scenarii şi colaborează cu statele membre şi alţi parteneri internaţionali să asigure fluxuri alternative, precum şi securitatea aprovizionării cu energie, relatează The Guardian.

”Anunţul făcut de Gazprom că opreşte unilateral livrarea de gaze către clienţii din Europa este încă o încercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de şantaj”, a afirmat von der Leyen.

”Este nejustificat şi inacceptabil. Şi arată încă o dată caracterul îndoielnic al Rusiei ca furnizor de gaze”, a continuat ea.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.