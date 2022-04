Un videoclip cu un militar ucrainean care trage într-un blindat rusesc a devenit viral. Ce detalii se observă în imagini

În videoclip se vede cum un militar ucrainean înarmat cu un lansator de rachete iese pe stradă, ocheşte rapid şi trage asupra unui blindat rusesc aflat la doar aproximativ 100-200 de metri distanţă, iar apoi se retrage în clădire, exclamând într-un strigăt de victorie: „Yes!”.

#Ukraine: An Azov fighter damaging a Russian BTR-82A APC with a MATADOR RGW-90 HH in #Mariupol.



These launchers were delivered to UA only in the end of March- meaning that materiel supply to the defenders of the city continued at least up till that date, likely via helicopters. pic.twitter.com/7iNlzD5r33