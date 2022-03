Un oficial ucrainean anunţă o operaţiune de succes în zona oraşului Mîkolaiv

„Nu le-am permis orcilor să doarmă toată noaptea. Am desfăşurat Operaţiunea Romii. Am mers în raioane, am pus mâna pe echipamente şi le-am incendiat, dar am păstrat ceva şi pentru noi. Am muncit din greu la Ciornobaivţî. (...) Ei bine, îi vom elibera pe medici, dar îi vom pedepsi pe toţi ceilalţi acum. Lucrăm”, a anunţat Vitali Kim, şeful administraţiei regionale Mîkolaiv.

Potrivit lb.ua, o coloană cu sute de echipamente a fost distrusă în apropiere de Mîkolaiv.

Această informaţie vine după ce a apărut vestea precum că forţele ruse ar fi cucerit oraşul Herson, din apropiere.

Oraşul Herson este considerat un punct strategic important în protejarea portului Odessa.