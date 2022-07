Ultima dorinţă a unui luptător ucrainean de la uzina Azovstal a fost aceea ca pisica lui să fie scoasă din zona de ocupaţie. Ce s-a întâmplat cu felina

Este vorba despre Danilo Safonov, care a murit luptând în uzina Azovstal. Înainte de a muri, el le-a cerut camarazilor săi să îi salveze pisica din teritorul ocupat de ruşi.

„Ucrainienii au îndeplinit ultima dorinţă a lui Danilo Safonov, care a murit luptând pentru Azovstal”, scrie Nexta.

Pisica este acum în siguranţă, în zonele libere, potrivit sursei citate.

#Ukrainians fulfilled the dying wish of Danylo Safonov, who died fighting for #Azovstal. He asked before his death to evacuate his cat, which the #Ukrainians did. The cat is now on free territory.



📰5 Kanal pic.twitter.com/7wqJd4bhET