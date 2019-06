Tragedia de pe Dunăre. Supravieţuitorii şi martorii accidentului descriu clipele de teroare

Vasul în care se aflau 35 de persoane s-a răsturnat aproape imediat după ce s-a ciocnit cu un vapor mare, după lăsarea serii, miercuri. Şapte turişti sud-coreeni au murit şi 21 sunt dispăruţi. Nimeni nu a fost rănit pe vaporul de 135 de metri „Viking Sigyn“, care a lovit mica ambarcaţiune şi mulţi pasageri au spus că nici nu au simţit impactul.





„Eram pe balcon şi am văzut oameni în apă, ţipând după ajutor“, a spus Ginger Brinton, o turistă americană de 66 de ani şi pasageră pe Sigyn. „Nu am simţit nicio lovitură. Nu am realizat. Doar am văzut oameni în apă. A fost pur şi simplu îngrozitor“.





Şansele ca cei care sunt încă dispăruţi să mai fie recuperaţi în viaţă sunt minime.





Cei care au scăpat cu viaţă din accidentul teribil au descris cum s-au zbătut terifiaţi în curenţii Dunării, aşteptând ca echipele de salvare să ajungă.





„Curentul era atât de rapid şi oamenii erau luaţi de apă, dar echipa de salvare nu a venit“, o femeie de 31 de ani a declarat pentru agenţia Yonhap, la un hotel din Budapest unde au fost duşi supravieţuitorii.





Majoritatea turiştilor sud-coreeni de pe Hableany (Sirena) aveau în jur de 50-60 de ani, deşi cel mai tânăr pasager din grup era o fetiţă de 6 ani, care călătorea cu mama şi bunicii ei. Ea este dispărută.

Grupul se afla într-o excursie de nouă zile care includea Croaţia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Austria şi Germania.





O supravieţuitoare a accidentului, care călătorea cu mama sa, a spus că vasul s-a scufundat în doar câteva secunde, aruncându-i în apă pe toţi cei aflaţi pe punte.





„Barca s-a răsturnat instant şi s-a scufundat“, a spus ea. În jur de 10 persoane care rămăseseră în cabină nu au reuşit să scape, a mai precizat femeia.





Clay Findley, un pasager american de pe nava de croazieră Sigyn la bordul căreia se aflau 180 de persoane, a spus că ieşise pe punte pentru a face fotografii Parlamentului ungar, în timp ce majoritatea celor de pe vaz încă luau cine, şi a văzut accidentul.





„Am văzut cum barca s-a răsturnat... S-a întâmplat în 10-15 secunde. S-a terminat imediat. Nu am văzut pe nimeni care să iasă la suprafaţă“, a declarat el pentru AFP.





Mulţi locuitori ai Budapestei susţin că ar trebui să existe reguli stricte de navigare pe Dunăre şi că sunt prea multe vase care tranzitează râul.

