Rusia are suficiente forţe pentru a lansa o ofensivă rapidă de tip „blitzkrieg” de 7-10 zile asupra Ucrainei, afirmă surse din serviciile secrete ale SUA

Echipamentele militare staţionate în zonă ar putea aproviziona forţele din prima linie cu muniţie şi combustibil pentru a rezista între 7 şi 10 zile, în timp ce alte unităţi de sprijin pot desfăşura operaţiuni chiar şi o lună, potrivit unei surse consultate de CNN.

Mike Quigley, ales democrat din Comisa de Informaţii a Camerei Reprezentanţilor, a declarat pentru CNN că Rusia poate invada „când doreşte” şi că trupele ruseşti masate la frontiera ucraineană sunt echivalentul declanşării „unui blitzkrieg din zilele noastre”.

Un înalt oficial al administraţiei Biden a declarat pentru CNN că SUA „au observat adăugarea altor trupe ruse în regiunea de graniţă în ultimele zile”, dar nu a oferit detalii despre numărul lor.

Nu este deocamdată clar dacă preşedintele rus are planuri de invazie sau dacă masarea trupelor este o mişcare strategică într-un joc menit să-i obţină concesii din partea Occidentului. Dar disponibilitatea militară a Rusiei a alarmat oficialii vestici care sunt de părere că Rusia organizează o capacitate de a lansa un atac rapid.

„Nu ştim dacă preşedintele Putin s-a decis asupra unei invazii. Ştim însă că îşi pune la punct capacitatea de a acţiona rapid, în cazul unei decizii în acest sens.Trebuie să ne pregătim pentru toate situaţiile”, a declarat secretarul de stat al SUA Antony Blinken în Letonia, miercuri.

Un înalt oficial al serviciilor secrete occidentale a declarat că Rusia încearcă să „pregătească scena pentru a fi gata să desfăşoare o operaţiune la scară destul de mare” în Ucraina, într-un efort de a opri Kievul de la abaterea sa pe orbita vest-europeană şi a NATO.

Rusia a negat în ultimele zile că plănuieşte să atace Ucraina, însă a cerut garanţii de securitate din partea Occidentului, cum ar fi angajamentul că nu îi va permite Ucrainei să adere la NATO.

Ucraina a autorizat noi ambarcaţiuni militare de patrulare, furnizate de SUA, în zilele următoare pentru a-şi consolida misiunile în Marea Neagră, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune. SUA intenţionează să trimită mai multe arme antitanc, cum ar fi rachetele Javelin, dar au evitat până acum să furnizeze Ucrainei rachete sol-aer, precum Stinger, întrucât Rusia le-ar considera provocatoare, au spus surse americane.

SUA şi aliaţii săi din Europa şi NATO au avertizat Rusia cu privire la sancţiuni economice severe în cazul în care va invada Ucraina.

Totiidată, oficialii occidentali sunt reticenţi să se lase atraşi într-un conflict militar direct cu Rusia, lucru de care Moscova e conştientă, a dezvăluit un oficial de rang înalt al serviciilor secrete occidentale.

„Dacă tu ameninţi cu forţa şi îţi menţii forţe pe teren , în timp ce intervenţiile din Occident, politic şi militar, sunt slabe sau inexistente, asta te încurajează”, a spus oficialul american..

Îngrijorarea SUA faţă de masarea de trupe ruse aproape de graniţele Ucrainei îşi are sursa în informaţii ale serviciilor secrete potrivit cărora Moscova are planuri făcute pentru o ofensivă militară cu mobilizarea unui număr estimat de 175.000 de soldaţi, şi ar fi pregătită să lanseze un atac la începutul anului viitor, relatează New York Times.