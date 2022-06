Scoţienii sunt împărţiţi cu privire la independenţa provinciei britanice, arată un sondaj

”În cazul în care ar avea loc un referendum mâine, 44% dintre socoţieni spun că ar vota «da», 46% spun că ar vota «nu», iar 10% sunt indecişi”, anunţă Institutul Savanta ComRes, care a realizat acest sondaj pentru ziarul The Scotsman.

”Dacă-i suprimăm pe aceştia din urmă, intenţia de vot globală «nu» este 51%, iar cea «da» este de 49%”, subliniază institutul.

Acest ultim sondaj ”serveşte doar la sublinierea disensiunilor din Scoţia”, subliniază directorul însărcinat cu cercetarea politică la Savanta ComRes, Chris Hopkins.

Premierul scoţian Nicola Sturgeon şi-a reiterat marţi hotărârea de a organiza un nou referendum de independenţă în toamna lui 2023.

Pentru a organiza acest referendum, Nicola Sturgeon, şefa SNP (separatist), este necesar să obţină acordul Guvernului britanic - care se opune ferm.

Scoţienii au fost consultaţi în acest subiect în 2014, când 55% dintre cei prezenţi la urne au decis ca Scoţia să rămână în regatul Unit.

Invocând acest referendum, premierul britanic Boris Johnson susţine că un astfel de vot poate avea loc ”numai o dată la o generaţie”.

Însă SNP consideră că Brexitul a schimbat situaţia, iar 62% dintre scoţieni i s-au opus în referendumul Brexitului din 2016. Obiectivul SNP este ca Scoţia să adere la Uniunea Euroepană (UE) ca stat independent.

Curtea Supremă urmează să se pronunţe cu privire la faptul dacă Parlamentul scoţian are puterea să legifereze în vederea organizării acestui referendum fără acordul Guvernului britanic.

În cazul unei înfrângeri, Nicola Sturgeon a avertizat că va folosi următoarele alegeri legislative, prevăzute în 2024, drept ”un referendum de facto” şi că partidul său va face campanie numai într-un singur subiect, şi anume ”Trebuie să devină Scoţia o ţară independentă?”.

Pe de altă parte, regina Elisabeta a II-a a primit-o miercuri în audienţă pe Nicola Sturgeon.

Scottish First Minister Nicola Sturgeon meets with the Queen and gives her Scottish whiskey, and some specially made tartan ahead of a garden party to be held at the Palace of Holyroodhouse. pic.twitter.com/kXtqAvbA17