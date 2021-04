Regina Elisabeta a II-a a retras titlurile onorifice pentru 70 de persoane în ultimii zece ani. Ceauşescu şi Mugabe, printre persoanele vizate

Potrivit The Times, nouă titluri de onoare au fost retrase doar anul trecut. Cea mai celebră persoană rămasă fără titlul de onoare al casei regale britanice în ultimul deceniu este fără îndoială producătorul de film Harvey Weinstein, care a fost condamnat pentru viol şi agresiune sexuală în februarie 2020 şi are de ispăşit o pedeapsă de 23 de ani într-o închisoare din New York. Weinstein primise în 2004 titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic în semn de recunoştinţă pentru contribuţia sa la industria cinematografică a Marii Britanii.

Cele mai multe persoane cărora le-au fost retrase titlurile onorifice sunt din categoria celor care au primit pedepse cu închisoarea pentru infracţiuni sexuale comise asupra copiilor, reprezentând 37% dintre distincţiile anulate în ultimii 20 de ani. Pe locul al doilea se află categoria persoanelor vizate de acuzaţii de fraudă, cu 21%, precizează DPA, care citează The Times.

Regina Elisabeta a II-a a retras titlurile onorifice pentru 189 de persoane de-a lungul domniei sale, notează express.co.uk. Printre aceste persoane figurează foştii dictatori Robert Mugabe şi Nicolae Ceauşescu.



Casa Regală Britanică acordă titlurile de onoare în baza nominalizărilor primite din partea organizaţiilor sau publicului, în scopul de a recompensa realizările personale sau serviciile aduse Marii Britanii ori teritoriilor sale de peste mări.