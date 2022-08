Reacţia Preşedintelui Lukaşenko, după ce a aflat că toate componentele unei motociclete sunt din China

Speranţele că vizita preşedintelui îi va aduce publicitate şi încurajări s-au năruit pentru antreprenorul care îl invitase să vadă fabrica de biciclete şi motociclete, potrivit ştirileprotv.ro.

Intimidat de întrebările puse de Lukaşenko, despre modelul botezat, culmea, Minsk, patronul, aproape că şi-a pierdut glasul.

Conversaţia dintre Lukaşenko şi Minsk

Lukaşenko: „Ce aveţi aici produs la noi în ţară?”

Minsk: „În ţară... noi am făcut designul, conceptul nostru şi apoi am asamblat”.

Lukaşenko: „Adică nimic nu e făcut aici...”

Minsk: „Dar am făcut o asamblare foarte atentă, a fost destul de muncă”.

Lukaşenko: „Farul de unde e?”

Minsk: „Farul e din China”.

Lukaşenko: „Apărătoarele?”

Minsk: „Şi apărătoarele tot de acolo.”

Lukaşenko: „Motorul?”

Minsk: „Motorul e chinezesc.”

Lukaşenko: „Tot chinezesc. Păi?? Cauciucurile?”

Minsk: „Şi cauciucurile sunt din China”.

Lukaşenko: „Noi n-avem fabrici care fac cauciucuri??”

Minsk: „Avem o fabrică, chiar azi am...”

Lukaşenko: „E firma dumitale?”

Minsk: „Da”.

Lukaşenko: „Ţine minte, gata cu toate importurile astea! E foarte bine că avem relaţii bune cu China, dar trebuie să producem noi piesele, pe plan intern!”