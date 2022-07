Motivul pentru care un atac amfibiu rusesc asupra Odesei ar avea şanse minime de reuşită

Serviciile de informaţii britanice arată, în evaluarea zilnică a evoluţiei războiului din Ucraina, că docul din portul Odesa a fost lovit, duminică, 24 iulie, de rachete de croazieră ruseşti, în timp ce Ministerul rus al Apărării susţine că că a lovit o navă de război ucraineană şi un stoc de rachete antinavă.

Rachetele anti-navă sunt considerate o ameninţare esenţială pentru Rusia, deoarece pun în pericol acţiunile flotei din Marea Neagră şi limitează planul de a organiza un asalt amfibiu pentru a cuceri Odesa.

Specialiştii Ministerului britanic al Apărării mai arată că Rusia va continua atacurile de distrugere a capacităţilor anti-navă ale Ucrainei.

Planul Rusiei ar putea să fie periclitat de o serie de factori, cum ar fi: informaţii învechite, planificare deficitară şi o abordare ierarhică a operaţiunilor, dar şi de planul tactic bine gândit al armatei ucrainene.

