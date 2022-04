Momentul emoţionant în care un soldat ucrainean se întoarce la familie: „Ne-am rugat pentru tine, în pivniţă”

Katerina Sergatskova, redactor-şef al site-ului de ştiri Zaborona Media din Kiev, a distribuit un videoclip pe Twitter, scriind: „Pentru asta luptă ucrainenii. Pentru familiile lor, pentru casa lor. Pentru iubire şi libertate”, conform The Guardian.

Dmytro Stretovych, care s-a înrolat în armata ucaineană odată cu începerea războiului, a revenit la casa părintească din Nova Basan, după eliberarea localităţii de sub ocupaţia rusă.

Intâlnirea lui Dmytro Stretovych cu părinţii săi pe care nu i-a văzut de mai bine de o lună este foarte emoţionantă.

Soldatul este întâmpinat de tatăl său la poarta casei pe care stă scris că acolo se află civili. Tatăl emoţionat plânge şi îşi strânge în braţe copilul, dar şi pe ceilalţi soldaţi. Aceştia sunt întâmpinaţi în casă şi de mama bătrână care nu îşi poate nici ea stăpâni lacrimile. Ei spun că s-au rugat pentru el în timp ce au stat adăpostiţi în pivniţă.

Touching video. My colleague Dmytro Stretovych, who joined the Ukrainian army, came to his parent's house after the liberation of Nova Basan'. His parents survived after month of Russian occupation. This is happiness. I wish all Ukrainian families to feel it. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ceS7cVfhD4