Mărturii ale românilor din iadul de la Viena: „La început, am crezut că sunt artificii, dar după ce am ieşit la balcon, mi-am dat seama că e vorba de altceva“

Andi Radiu, jurnalist stabilit în Viena, a povestit că în zona interioară a oraşului, vorbim de centrul oraşului, unde au fost cele 6 locuri unde au fost schimburi de focuri, unde au fost răniţii şi morţii s-a creat un fel de zonă de triaj pentru a se putea clasifica persoanele rănite în funcţie de gravitatea rănilor şi de urgenţele care sunt. Din cauza atacului centrul Vienei este înconjurat e poliţie, transportul public oprit în toată zona, practic centrul Vienei este sigilat.”

Laura Hanţ, româncă stabilită în Viena, a povestit că ea şi colegii săi erau într-un restaurant. „Nu putem să părăsim localul, stăm efectiv cu lumina stinsă şi autorităţile ne roagă să nu ieşim pe stradă. Este efectiv o teroare în acest oraş în acest moment. Se pare că situaţia este atât de gravă încât autorităţile au hotărât ca armata să intervină pentru a proteja populaţia.”

„Nu ştiu cine, ce, se trage dintr-o parte în alta, de-abia am apucat să ajung la maşină, încă nu se adunase poliţia, deci cine-a apucat să scape a scăpat atunci, restul toţi sunt închişi acolo“, a spus şi Daniela Giugle, româncă stabilită în Viena.

Mihai V. locuieşte la 500 de metri de locul atacului. „Pe la 20.42 am auzit de la balcon focurile de armă. Am văzut poliţiştii echipaţi cu veste antiglont şi cu arme automate, în deplasare către zona staţiei de metrou Schwedenplatz. Cele 3-4 minute au fost foarte intense, multe focuri. La început am crezut ca sunt artificii, dar după ce am ieşit la balcon, mi-am dat seama că este vorba despre altceva“, a povestit el pentru