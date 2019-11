Marea Britanie, orientare militară solidă: cum arată două dintre cele mai mari nave ale Marinei Regale

Când portavionul britanic HMS Queen Elizabeth va deveni complet operaţional, în 2021, Căpitanul James Blackmore va putea să comande o întreagă escadrilă de avioane de vânătoare F35B Lightning II şi elicoptere Merlin MK2, care îndeplinesc misiunea de a urmări submarinele inamicilor. Portavionul se află în teste în zona Americii de Nord.

„În timpul nopţii, această punte de zbor este cel mai periculos loc din lume”, a spus Căpitanul James Blackmore.

Avioanele de vânătoare folosesc o rampă de lansare pentru decolare, iar la fiecare 60 de secunde un avion îşi poate lua zborul. Avioanele F35B Lightning II aterizează vertical pentru realimentare cu combustibil sau muniţie. James Blackmore a spus că necesită o adevărată „coregrafie” coordonarea atâtor avioane.

HMS Prince of Wales este un alt portavion al Marinei Regale, care va ajunge în portul Portsmouth în această săptămână, după 8 săptămâni de testări pe mare. A costat peste 3 miliarde de lire, cântăreşte 65.0000 tone, are o viteză maximă de 25 noduri şi este cea mai mare navă care a navigat pentru Marina Regală.

Interiorul navei HMS Queen Elizabeth este un labirint. În timpul construcţiei, muncitorii au folosit o aplicaţie specială pentru telefon pentru a nu se pierde în coridoarele navei sau în cele peste 3000 de cabine şi compartimente. Coridoarele navei poartă nume de străzi din Edinburgh sau Londra. Dar orice nou venit poate fi dezorientat la început. De asemenea, pereţii coridoarelor sunt plini de întrerupătoare, butoane, robinete, ţevi, supape şi luminiţe.

Comandantul navei este Căpitanul Steve Moorhouse, care a explicat că nava HMS Queen Elizabeth va fi acompaniată, în modul complet operaţional, de două fregate, două distrugătoare, o navă pentru suportul cu combustibil, o altă navă de suport şi un submarin de atac nuclear.

Căpitanul Steve Moorhouse a spus că pentru marinarii pe care îi are sub comandă, nava nu este un loc de muncă, ci este o casă. 60% dintre oamenii oraşului plutitor au sub 25 de ani.

„Pentru că sunt plecaţi un timp îndelungat pe mare, marinarii au câteva facilităţi: acces la sală de fitness, TV şi pot lua legătura cu familia prin wifi, email sau telefon. Evident, în timpul operaţiunilor, toate aceste comunicaţii sunt oprite, dar în mod normal îi ţinem pe cei tineri în contact cu cei de acasă”, a mai spus Căpitanul Steve Moorhouse.

Din personalul auxiliar mai fac parte fizioterapeuţi, stomatologi, medici, chirurgi, asistenţi sociali şi un preot.

Marinarii cu grade inferioare dorm în cabine cu 6 paturi, ofiţerii dorm în cabine cu 2 paturi, iar şefii departamentelor au cabine cu un singur pat. Mesele sunt servite în cantine separate în funcţie de gradele marinarilor. Proviziile pentru întreg echipajul sunt suficiente pentru 45 de zile.

Doi dintre ofiţerii inferiori sunt sublocotenenţii Edward Bailey, 21 ani şi Andrew Boyle, 27 ani. Aceştia au început misiunea la bordul HMS Queen Elizabeth în luna mai.

În timpul liber „marinarii aleargă, joacă fotbal sau rugby”, a spus Bailey.

Un sport specific navei se numeşte bucketball. „Este ceva similar cu handbalul, mingea este improvizată din bandă adezivă, iar unul dintre băieţi trebuie s-o prindă într-o găleată”, a spus Boyle.

Consumul de alcool este permis. Marinarilor le sunt permise două căni de bere sau de cidru în fiecare zi. „Există această imagine că pe navă se consumă alcool. Acest lucru este normal când suntem la ţărm, dar când muncim, doar muncim şi cei mai mulţi au această atitudine”, a spus Bailey.

La bordul HMS Queen Elizabeth echipajul este format din 90% bărbaţi şi 10% femei. „Când lucrezi la bord, trebuie să accepţi că relaţiile amoroase nu se întâmplă. Este o regulă respectată”, a mai spus Bailey.

Anne-Marie Trevelyan, secretar de stat în Ministerul Apărării, spune că cele două nave vor face parte din planul unei posibile strategii de descurajare şi de menţinere a păcii în favoarea britanicilor.

„Suntem un popor încrezător în capacităţile noastre de a proteja întreaga lume în interesele securităţii şi prosperităţii”, a mai spus Anne-Marie Trevelyan.