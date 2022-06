LIVE TEXT Război în Ucraina. Institutul de Cercetare a Armelor: „Riscul unui război nuclear este la apogeu”. Ruşii au aruncat în aer un pod, împiedicând evacuarea civililor din Severdoneţk

UPDATE 05.22 Rusia loveşte Harkovul cu muniţie interzisă - Amnesty International

Amnesty International a găsit fragmente de muniţie cu dispersie 9n210 / 9n235 la Harkov. Cercetătorii au găsit, de asemenea, mai multe aşchii pe sol, corespunzătoare urmelor lăsate de muniţiile cu dispersie 9n210 / 9n235.

Medicii de la două spitale din Harkiv au arătat cercetătorilor Amnesty International schije pe care le-au scos de la victimele bombardamentului cu muniţii cu dispersie.

Muniţiile cu dispersie sunt de fapt un container care conţine zeci de submuniţii. Ele sunt împrăştiate la o înălţime dată deasupra solului. Un procent mare de submuniţii nu explodează la impact şi, astfel, se transformă efectiv în mine terestre. Utilizarea (precum şi producţia, acumularea, vânzarea sau transferul) de muniţii cu dispersie este interzisă de dreptul internaţional.

UPDATE 04:09 Ucraina descoperă 50 de agenţi ruşi la Lysychansk

Ucraina a descoperit activităţi de sabotaj în rândul a 50 de persoane din Lysychansk care scurgeau informaţii operaţionale ale Ucrainei către forţele ruse pentru a ajuta Moscova în ofensiva sa, a declarat guvernatorul de la Lugansk.

Serhiy Haidai a spus că serviciile de securitate şi poliţia ucrainene au căutat prin datele reţelei partajate şi au găsit dispozitivele mobile ale unor persoane care „au împărtăşit informaţii prea intens cu canalele ruseşti Telegram”.

„Trădători. S-au dus la sediul nostru umanitar pentru a folosi internetul pentru a scurge informaţii ruşilor, iar apoi oraşele lau ars”, a scris Haidai pe Facebook.

„Este de remarcat faptul că agenţii ruşi au transmis date prin reţeaua de satelit Starlink... Au înşelat Ucraina. Ei ştiau că ucid şi distrug prin acţiunile lor. De ce i-ai trădat pe ai tăi?” a scris Haidai, fără să spună care au fost consecinţele pentru astfel de acţiuni.

UPDATE 03:51 O alpinistă rusă arborează steagul ucrainean pe Muntele Everest

O alpinistă şi bloggerţă dn Rusia a luat atitudine împotriva invaziei Ucrainei de către ţara sa, desfăşurând steagul ucrainean când a ajuns în vârful Muntelui Everest. Fotografia Ekaterinei Lipka de pe vârful Everestului a devenit virală după ce a fost distribuită de fostul ambasador al Ucrainei în Austria, Olexander Scherba, pe Twitter duminică trecută.

Alpinistul a postat şi o fotografie cu ea pe munte, cu o pancartă pe care scria „Navalni liber”, în sprijinul lui Alexei Navalny, un activist anticorupţie şi lider al opoziţiei din Rusia, care în martie a fost condamnat la nouă ani ş a fost închis într-o colonie penală.

UPDATE 02:58 O expoziţie deschsă la Kiev prezintă rămăşiţe din războiul Rusiei împotriva Ucrainei

O expoziţie a fost deschisă în capitala Ucrainei Kiev, care prezintă accesoriile războiului în desfăşurare în ţară.

De la vehicule capturate şi rămăşiţe colectate de rachete, până la papuci, periuţe de dinţi şi telefoane pe care armata rusă le-a folosit şi lăsat în urmă, au fost expuse la Muzeul Naţional de Istorie a Ucrainei pentru al Doilea Război Mondial.

Şeful Departamentului Educaţional, Dmytro Hainetdinov, a spus că multe dintre obiecte au fost colectate de personalul muzeului în timp ce vizitau zone proaspăt eliberate pentru a „evidenţia unele faţete particulare ale războiului purtat de Rusia asupra Ucrainei”.

„Scopul acestei expoziţii este de a creşte gradul de conştientizare a oamenilor despre acest război cu ajutorul artefactelor autentice”, a spus Hainetdinov.

UPDATE 02:41 Institutul de Cercetare a Armelor spune că arsenalele nucleare globale se aşteaptă să crească

Stocurile globale de arme nucleare ar putea creşte în curând din nou, pentru prima dată de la Războiul Rece, din cauza tensiunilor globale, a declarat Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI).

„Rusia a recurs chiar la ameninţări deschise cu privire la posibila utilizare a armelor nucleare în contextul războiului din Ucraina”, a spus SIPRI într-un rezumat prin care şi-a lansat anuarul său pe 2022.

„Deşi au existat câteva câştiguri semnificative atât în ​​controlul armelor nucleare, cât şi în dezarmarea nucleară în ultimul an, riscul ca armele nucleare să fie folosite pare mai mare acum decât oricând, de la apogeul războiului rece”, a spus directorul SIPRI, Dan Smith.

Anul trecut s-a înregistrat o uşoară reducere a numărului total de focoase nucleare la aproximativ 12.705 la nivel mondial. Aproximativ 90% din toate armele nucleare sunt deţinute de Statele Unite şi Rusia.

UPDATE 02:16 Zelenski îi acuză pe generalii ruşi că folosesc soldaţii drept „carne de tun”

Zelenski a spus că tactica Moscovei nu s-a schimbat în război şi că rezervele ruseşti prost antrenate sunt acum desfăşurate în bătălia pentru Donbas, unde se luptă pentru „fiecare metru”.

„Armata rusă încearcă să desfăşoare forţe de rezervă în Donbas. Dar ce rezerve pot avea acum?” a întrebat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune.

„Se pare că vor încerca să-i arunce în luptă pe recruţii prost pregătiţi şi pe cei care au fost adunaţi prin mobilizare ascunsă”, a spus el.

„Generalii ruşi îşi văd oamenii pur şi simplu ca pe carnea de tun de care au nevoie pentru a câştiga un avantaj în număr”, a adăugat el.

UPDATE 01:53 Pierderile de război ruseşti ar putea depăşi 40.000 de militari în această lună, declară preşedintele Ucrainei

Zelensky a spus că victimele ruşilor de la începutul războiului ar putea depăşi 40.000 de militari în iunie.

Vorbind duminică naţiunii în al 109-lea discurs zilnic de la începutul invaziei ruse, Zelenskyy a reiterat şi apelul Ucrainei pentru sisteme avansate de apărare aeriană din Occident. El a spus că astfel de mijloace de apărare ar fi putut evita multe tragedii, inclusiv un atac aerian asupra Ternopilului, precum cel de duminică, în urma căruia care 10 persoane rămân în spital, inclusiv o fetiţă de 12 ani.

Zelensky a spus că astfel de incidente îl înlocuiau pe Petru cel Mare şi pe romancierul Lev Tolstoi, aşa cum se gândea acum lumea despre Rusia.

UPDATE 00:40 Rusia distruge un pod, tăind astfel o posibilă cale de evacuare pentru civili

Forţele ruse au aruncat în aer un pod care leagă oraşul ucrainean asediat Severodoneţk de un alt oraş de peste râu, întrerupând o posibilă rută de evacuare pentru civili, au declarat oficialii locali.

Forţele ruse au ocupat cea mai mare parte a oraşului, dar trupele ucrainene controlează încă zona industrială şi al fabricii chimice Azot, unde se adăpostesc sute de civili.

Podul distrus se întindea peste râul Siverskyi Doneţ şi lega Severodoneţk de oraşul său geamăn Lysychansk, a declarat guvernatorul oraşului Lugansk Serhiy Haidai.

„Dacă, după un nou bombardament, podul se prăbuşeşte, oraşul va fi cu adevărat tăiat. Nu va exista nicio modalitate de a părăsi Severodoneţk într-un vehicul”, a spus Haidai, remarcând lipsa unui acord de încetare a focului şi a unor coridoare de evacuare convenite.

„Ar putea spera să î prindă în capcană pe apărătorii ucraineni de la Severodoneţk, întrerupându-le retragerea, dar pare puţin probabil ca beneficiul prinderii unui număr relativ mic de apărători să merite costul impunerii unei traversări disputate a fluviului trupelor ruse”, a spus ISW, în ultima sa evaluare ofensivă din 12 iunie. ISW a mai declarat că forţele ruse se aşteptau probabil să iasă din poziţiile lor în jurul Toşkivna sau din Popasna şi să încercuiască Lysychansk sau să-l atace de pe malul de vest al râului, „evitând astfel necesitatea de a pune mâna pe poduri sau de a efectua o traversare”.

UPDATE 00.15 Steaguri ruseşti văzute la intrarea în Mariupol

La marginea oraşului Mariupol a fost dezvelit un nou semn de oraş pictat în culorile drapelului Rusiei, înlocuind un monument care fusese colorat în albastru şi auriu, culorile steagului Ucrainei.

Steaguri ruseşti au fost, de asemenea, arborate pe o autostradă către oraşul-port, care acum este în întregime sub controlul forţelor susţinute de Moscova.

Potrivit autorităţilor instalate de Kremlin, portul maritim este acum gata să funcţioneze ca de obicei şi să fie folosit pentru a expedia mărfuri către şi dinspre Rusia. Ocupanţii ruşi au mutat din nou o încărcătură de oţel laminat din portul Mariupol - este deja a treia navă care pleacă din Mariupol spre Rusa.

#Russian occupiers once again moved out a cargo of rolled steel from the port of #Mariupol - already the third ship in a row. pic.twitter.com/IqkLlOl6XL