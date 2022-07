LIVE TEXT | Război în Ucraina. A devenit evident că Federaţia Rusă intenţionează să anexeze regiunea Harkov. Tokayev nu va oferi niciun fel de sprijin pentru agresiunea rusă

UPDATE 06.29 Explozii au izbucnit în mai multe oraşe deodată; au izbucnit incendii

Noaptea s-au auzit explozii în mai multe oraşe ocupate temporar din regiunile Lugansk şi Doneţk. Ard depozite de muniţie şi o mină din Doneţk - locuitorii aud detonarea muniţiei şi văd „artificii”.

A fost o noapte agitată în Alchevsk, Torez, Hartsyzk, Shakhtarsk, Kirovsk, Ilovaisk, Torez şi în districtul Kalininsky din Doneţk. La Şahtiorsk, din cauza incendiilor şi exploziilor, s-a anunţat chiar şi o evacuare, până acum doar în limitele oraşului. Locuitorii oraşului sunt rugaţi să se mute dintr-un cartier în altul.

Locuitorii oraşelor ocupate temporar din Donbas scriu că este foarte „zgomotos” în aşezările lor. În comentarii, utilizatorii îşi împărtăşesc impresiile şi intră în panică din cauza exploziilor.

UPDATE 05.16 Ruşii distrug câmpuri de grâu în sudul Ucrainei

Autorităţile ucrainene acuză invadatorii ruşi că au ars în mod deliberat câmpuri de grâu în sudul ţării. Ruşii nu doar fură, ci şi distrug cerealele ucrainene, provocând astfel o ameninţare cu foametea.

Russians destroy wheat fields in southern #Ukraine



The Ukrainian authorities accuse #Russian invaders of deliberately burning wheat fields in the south of the country.



The Russians not only steal but also destroy Ukrainian grain, thus provoking a threat of famine. pic.twitter.com/zeDi3deOG0 — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

UPDATE 04.27 Putin urmează să anexeze o altă regiune ucraineană - ISW

În a cincea lună a invaziei militare pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, a devenit evident că Federaţia Rusă intenţionează să anexeze regiunea Harkov, consderă analiştii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Guvernul de ocupaţie rusesc din regiunea Harkov a arătat populaţiei un nou steag pentru regimul de ocupaţie cu imaginea vulturului imperial rusesc cu două capete şi simboluri din stema Harkovului a secolului al XVIII-lea.

„Utilizarea de către guvernul de ocupaţie al regiunii Harkov a imaginilor şi retoricii imperiale ruseşti indică în mod clar anexarea... iar acest lucru întăreşte evaluarea anterioară a ISW, conform căreia Kremlinul are obiective teritoriale mai largi decât acapararea regiunilor Doneţk şi Lugansk sau chiar păstrarea sudului Ucrainei”.

În plus, autorităţile de ocupaţie susţinute de ruşi din Oblastul Harkiv au declarat că oblastul Harkiv este o „parte integrantă a pământului rusesc”, observă analiştii ISW, indicând că Kremlinul probabil intenţionează să anexeze o parte sau tot regiunea.

ISW notează că pe 9 iulie, forţele ruse nu au înregistrat câştiguri teritoriale confirmate în apropierea oraşului Harkov, dar au continuat să încerce ceea ce se credea a fi atacuri devastatoare pentru a dejuca contraatacuri ucrainene.

UPDATE 03.41 În sudul Ucrainei, Forţele Armate ale Ucrainei au distrus patru depozite inamice cu muniţie

Forţele Armate ale Ucrainei au eliminat 58 de soldaţi ruşi în sudul Ucrainei . În plus, au fost distruse aproximativ două duzini de echipamente, precum şi patru depozite cu muniţie, a transmis Comandamentul Operaţional „Sud”.

"Inamicul continuă să desfăşoare ostilităţi din poziţiile ocupate. În legătură cu pierderile semnificative din ultima săptămână, a avut loc o deteriorare semnificativă a moralului şi a stării psihologice a unităţilor trupelor rasiste din regiunea Herson", se arată în raport.

În timpul zilei, ocupanţii au lansat o rachetă şi un atac aerian: au atacat satul Radushne din districtul Kryvorizka cu şapte rachete, iar un elicopter Ka-52 a lovit Plotnytsky.

Unităţile de rachete şi artilerie ale Forţelor Armate ale Ucrainei au lansat două lovituri de foc vizând punctele de comandă, acumularea de echipamente şi depozitele de muniţie de câmp ale inamicului în zona Chornobayivka. Amploarea pierderilor invadatorilor este în curs de clarificare.

„Inamicul a pierdut 58 de obuziere, două obuziere Msta-B, o staţie automată, trei unităţi de vehicule blindate şi 12 alte vehicule. De asemenea, au fost distruse patru depozite de muniţii - unul în regiunea Mykolaiv, restul în regiunea Herson”, se spune în mesaj.

UPDATE 02.44 Linia frontului - cum se vede din satelit

Datorită sistemului Firms al NASA, care este dedicat detectării incendiilor mari, putem vedea clar linia frontului actual de-a lungul căreia au loc bombardamentele masive care duc la incendii.

Thanks to #NASA's Firms system, which is dedicated to detecting large fires, we can clearly see current front line along which the massive shellings that leads to the fires is taking place. pic.twitter.com/BtNyrretNW — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

UPDATE 01.15 Un militar din armata ucraineană ataşează o mină de 82 mm, care cântăreşte aproximativ 3-4 kg, unui quadcopter comercial.

Explozia acestei muniţii produce aproximativ 400-600 de fragmente şi, de asemenea, asigură eliminarea forţei de muncă pe o rază de peste 60 de metri.

In the video, a Ukrainian military attaches an 82mm mine, which weighs about 3-4 kg, to a commercial quadcopter. The rupture of this ammunition gives about 400-600 fragments, and also ensures the defeat of manpower within a radius of more than 60 meters. pic.twitter.com/oGr5slCn1d — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

UPDATE 00.53 Acum este clar dacă Tokayev îl va sprijini pe Putin - expert

Dimash Alzhanov, un politolog din Kazahstan, este convins că ţara sa nu va oferi ajutor militar aliaţilor Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO)

"Acest lucru este complet exclus. Faptul că trupele ruse au fost chemate în ianuarie pentru a sprijini regimul, este o situaţie văzută diferit. Poate fi comparată cu Revoluţia demnităţii din Ucraina din 2014. Imaginează-ţi că Ianukovici ar fi sunat pentru a cere sprijinul trupelor ruse pentru a-şi susţine regimul. Societatea este foarte supărată de această situaţie acum. Realizând acest lucru, Tokayev, desigur, nu va oferi niciun fel de sprijin pentru agresiunea rusă. Pentru că asta ar însemna sfârşitul carierei sale politice", a spus politologul.

El a menţionat că majoritatea societăţii civile din Kazahstan sprijină Ucraina.

„Sprijină lupta Ucrainei pentru independenţă şi integritate teritorială. Starea de spirit aici este în principal pro-ucraineană. Problema este că regimul politic care operează în Kazahstan este mai pro-rus. Acest lucru ne creează mari obstacole şi nici măcar nu ne putem exprima public sprijinul. " - a spus Alzhanov.

Potrivit acestuia, în ciuda retoricii preşedintelui Tokayev şi a încercărilor de a se distanţa cumva de războiul şi criza provocate de Rusia, în general Kazahstanul este o ţară pentru Rusia care oferă acces la pieţele internaţionale.

ŞTIRE INIŢIALĂ Despre ameninţarea invaziei Belarusului: Lukaşenko aşteaptă momentul potrivit, Ucraina trebuie să se pregătească

Ucraina se pregăteşte activ pentru un posibil nou atac din Belarus. Cu toate acestea, în acest moment, riscurile unui atac din nord nu sunt prea mari, deşi nu trebuie exclus complet. Această opinie a fost exprimată de Roman Kostenko, secretar al Comisiei Radei Supreme pentru Securitate Naţională, Apărare şi Informaţii, la Canalul 24. Potrivit acestuia, care citează serviciile de informaţii ucrainene, în prezent nu există grupări ofensive pe teritoriul Belarusului de-a lungul graniţelor, dar armata din Belaus efectuează antrenamente în apropierea graniţelor.

„În acest moment, sarcina lor principală este să ne reţină trupele, astfel încât să nu le putem folosi în alte direcţii”, susţine ofiţerul. - „Nu există nicio ameninţare cu o invazie a armatei belaruse, dar trebuie să-i percepem ca pe un inamic şi să ne aşteptăm să atace”.

Potrivit lui Kostenko, nici Moscova, nici Minsk nu ştiu exact când trupele belaruse vor intra în război împotriva Ucrainei.

"Şeful Kremlinului şi toată Rusia încearcă să-l oblige pe Lukaşenka să se alăture războiului. Dar cred că Lukaşenka o va face în ultimul moment, când va fi momentul potrivit", crede militarul. El este convins că principalul argument pentru Lukaşenka vor fi victoriile specifice ale Federaţiei Ruse în Ucraina.

Totuşi, Kostenko este sigur că bieloruşii nu au nicio şansă împotriva Forţelor Armate Ucrainiene, dar pot întări trupele ruse.

„Armata belarusă se aşteaptă ca, în cazul în care Federaţia Rusă câştigă, să primească „coroana câştigătorului” şi să dicteze condiţii altor ţări europene”, a subliniat Kostenko.

Anterior, Belarusul a predat aerodromul militar Zyabrovka, situat lângă Gomel, sub controlul deplin al Rusiei. Trupele Federaţiei Ruse l-au transformat în baza lor militară. Pe teritoriul aerodromului au fost plasate rachete „Iskander-M” şi S-400 „Triumph”.