Google nu mai acordă subvenţie unui site de ştiri pro-guvernamental din Ungaria

Casa-mamă a site-ului de informaţii Origo, New Wave Media, nu mai figurează pe lista proiectelor care urmau să primească subvenţii din partea Fondului pentru inovare digitală a presei din Europa, transmite AFP, potrivit „Le Figaro“.

„După efectuarea mai multor verificări, am decis să nu mai acordăm subvenţie pentru New Wave Media“, a precizat Google pentru AFP.



Săptămâna trecută, organizaţia independentă MediaPowerMonitor a adresat întrebări în legătură cu decizia Google de a oferi până la 50.000 de euro pentru New Wave Media, descriind-o drept un susţinător „fervent al regimului corupt condus de premierul de extremă dreapta Viktor Orban“.



Nieman Journalism Lab de la Universitatea Harvard a anunţat miercuri că New Wave Media a dispărut de pe lista subvenţiilor Google în urma îngrijorărilor formulate de MediaPowerMonitor.

Potrivit lui Gabor Polyak, un analist de la Budapesta, Google şi-ar fi făcut o imagine proastă prin sprijinirea unui instrument de propagandă.



„Într-un final, retragerea finanţării este o decizie curajoasă şi spectaculoasă“, a spus el.

Pe de altă parte, Polyak a atenţionat Google să se aştepte la atacuri în presă din partea Guvernului ungar.

