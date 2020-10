Franţa: Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a-l omagia pe profesorul ucis vineri VIDEO

Lyon, 18-10-2020



Ook in Lyon een indrukwekkende opkomst op het Place Bellecour. Duizenden mensen verzamelen zich om eer te betonen aan Samuel Paty, de leraar die op brute wijze is onthoofd In Conflans-Sainte-Honorine.



📽️ @johanjrd_pic.twitter.com/Oe8GH5ciTZ