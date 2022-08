Explozie puternică în Crimeea, la un depozit rusesc de muniţii

Incendiul a izbucnit în jurul orei 3.15 GMT (ora României, 6.15) într-un depozit temporar de muniţie de la o bază rusă din districtul nordic Geankoi, a anunţat ministerul într-un comunicat, citat agenţiile de presă ruse. Potrivit guvernatorului Crimeei, Serghei Aksionov, doi civili au fost răniţi.

Un videoclip ce pare a suprinde momentul exploziei de la baza militară Geankoi (Djankoi) din nordul Crimeei se răspândeşte rapid pe reţelele sociale ruse şi ucrainene. Autorităţile ruse confirmă explozia şi au decis evacuarea oraşului (36 de mii de locuitori).

Tot marţi dimineaţă a fost raportat un incendiu la o staţie de transformare din zonă, iar sursele ruse scriau despre un sabotaj sau un atac cu o sticlă incendiară. Totuşi, autorităţile ruse au făcut apel la reţinere, pentru calmarea populaţiei.

Nu este clar dacă explozia de la baza militară din zonă a avut loc înainte sau după incendiul de la staţia de transformare, sau dacă există o relaţie de cauzalitate între cele două evenimente, potrivit newsweek.ro.

De asemenea, Anton Gerashchenko, consilier al ministrului Afacerilor interne al Ucrainei, a postat pe pagina sa de Twitter imagini cu cozi de maşini ce par că părăsesc peninsula Crimeea. ”Blocaj de 100 km în trafic, oamenii vor să părăsească Crimeea. Credeţi că într-un final ruşii au înţeles că este vorba într-adevăr de un război?”, se întreabă ucraineanul în postare.

100 km traffic jam - people want to leave Crimea.



Do you think Russians will finally begin to understand that it's really a war? pic.twitter.com/KmwLqkxWGI