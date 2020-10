Dulce revanşă: un antreprenor a cumpărat banca care îi refuzase un credit în urmă cu 18 ani

Antreprenorul Adam Deering a cumpărat sediul Băncii Regale a Scoţiei care îi refuzase un împrumut FOTO captură via Manchester Evening News

Adam Deering avea 21 de ani când o bancă din oraşul său natal, Urmston, Anglia, i-a refuzat un credit de 10.000 de lire sterline pe motiv că e prea tânăr şi nu are experienţă în afaceri.

În mod ironic el a pornit ulterior propria afacere de gestionare a datoriilor şi a dezvoltat şi alte afaceri de succes în domeniu.

18 ani mai târziu, Adam Deering, care este şi un dezvoltator imobiliar, a cumpărat sediul Băncii Regale a Scoţiei pentru 450.000 de lire sterline - ca o revanşă, dar şi pentru a marca o ambiţie împlinită.

„Am crezut mereu că dacă munceşti din greu pentru visul tău, totul e posibil”, spune acum antreprenorul de 39 de ani care a cunoscut suişuri şi coborâşuri în afacerile sale.

„Am renunţat la jobul meu de vânzător când aveam 21 de ani, întrucât eram sigur că sunt talentat şi pot dezvolta afaceri de succes. Dar cum nu aveam nicio leţcaie, aveam nevoie de un credit bancar”, povesteşte el, potrivit Manchester Evening News.

„M-am dus la ei cu un plan de afaceri detaliat şi am cerut 10.000 de lire sterline, dar managerul băncii nu m-a luat în serios. Mi-am pus tot sufletul în el şi îmi amintesc că stăteam cu degetele încrucişate sub masă aşteptând să se uite pe el şi să-mi dea un răspuns. Am fost devastat când în cele din urmă mi-a spus că sunt prea tânăr şi lipsit de experienţă şi nu-şi pot asuma riscul cu mine”.

Următoarele luni au fost grele pentru tânărul antreprenor care nu a avut bani decât pentru un mic birou fără mobilier în el. 4 luni a dat telefoane de pe podea înainte ca afacerea să devină una de milioane de lire.

„În multe momente am crezut că s-a sfârşit, dar nu m-am dat bătut şi am fot răsplătit”, a spus el care în 2014, adică doi ani de la refuzul creditului, şi-a vândut afacerea pentru 5 milioane de lire.

Adam Deering, proprietarul mai multor companii de milioane de lire sterline, între care şi o firmă de insolvenţă, ţine şi discursuri motivaţionale în care îşi spune povestea sa de succes.

Antreprenorul are planuri mari pentru clădirea băncii pe care vrea să o transforme în spaţiu comercial, dar şi de locuit.