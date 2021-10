Criza containerelor este fără precedent în istorie. Comandant român de navă: „De Crăciun, s-ar putea să vă întoarceţi cu mâna goală de la cumpărături”

Mărfurile ajung mai greu şi la preţuri mai mari, iar de vină pentru acestă situaţie sunt costurile care au explodat în pandemie.

„Am prevăzut o revenire accelerată a economiei, dar nu am prevăzut că va fi atât de puternică, încât va crea aceste probleme în aprovizionare”, recunoaşte Jes Staley, director executiv la Barclays.

Cum s-a ajuns la criza containerelor

Pandemia a adectat fabricile, iar acestea au ajuns să fie închide temporar, multe containere rămânând blocate în porturi. Asia a fost prima care şi-a revenit din criză şi aproape toate containerele au fost trimise către Europa şi America de Nord, care însă nu au avut o revenire la fel de rapidă.

„A fost luată decizia ca (marile companii, n.red.) să lucreze non-stop. Este un mare pas înainte în rezolvarea crizei transporturilor prin lanţurile de aprovizionare”, a anunţat la un moment dat Joe Biden, preşedintele Statelor Unite, scrie Digi24.

„Ne bazăm pe lanţuri de aprovizionare puse la punct acum câteva generaţii. Sunt măsuri pe termen scurt pe care le putem lua, printre care extinderea programului de lucru din porturile noastre cele mai mari”, explica şi Pete Buttigieg, secretarul american al Transporturilor.





În Londra, unele magazine şi-au făcut stocuri din martie

Specialiştii au sugerat oamenilor să cumpere cadourile mai devreme şi să nu mai aştepte până în perioada sărbătorilor.

În Londra, un magazin s-a dotat pe tot parcursul anului cu jucăriile acestui sezon, care îi încântă pe cei mici pentru a evita să rămână fărăr stocuri.

„Am planificat Crăciunul începând cu luna martie, aşa că ne-am făcut stocurile pe tot parcursul anului. Am adunat şi am tot adunat. Ştiam că acest an va fi mai mare şi mai bun ca niciodată, după ceea ce s-a întâmplat anul trecut”, a explicat Victoria Kay, directorul de vânzări.

Român, comandant de navă: Este o situaţie nemaiîntâlnită în lume până acum

Tiberiu Miclea, comandat român de navă cu experienţă de 27 ani, consideră că acest blocaj „este puţin spus istoric”. Este ceva nemaiîntâlnit în lume până acum.

„Chiar mă uitam ieri pe ştirile pe care le primim noi. În zona Hong Kong erau peste 270 de nave, din care 100 şi ceva ancorate. Ca să fie tacâmul complet, acest blocaj care exista deja a fost amplificat de taifunul care a trecut prin acea zonă şi a provocat întârzieri de la Singapore până la Shanghai”, a declarat duminică, la Digi24, comandantul Tiberiu Miclea.

Acesta a fost întrebat dacă vor fi probleme de Crăciun şi dacă este cazul să facem cumpărăturile de pe acum. El a răspuns: „Dacă n-aţi făcut-o, vă sfătuiesc să vă scoateţi cardul de credit, fugiţi la bancomat şi la shopping, pentru că de Crăciun s-ar putea să vă întoarceţi cu mâna goală”.