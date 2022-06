Caniculă „anormală” în Spania: temperaturile depăşesc 40°C

Acest episod de caniculă - care are loc după cea mai caldă lună mai înregistrată de cel puţin 100 de ani în Spania - urmează să conste în „emperaturi extreme” şi „ar putea dura până la sfârşitul săptămânii”, declară AFP Ruben del Campo, un purtător de cuvânt Aemet,ntransmite News.ro.

Temperaturile urmează să depăşească „40°C” luni în numeroase oraşe spaniole şi urmează să rămână mari în cursul nopţii de luni spre marţi, „peste 20 sau 22°C”, anunţă el.

Meteorologul avertizează că acest fenomen „care nu este circumscris Peninsulei Iberice” urmează să ajungă şi în alte ţări europene, precum Franţa, în zilele următoare.

„Această căldură extremă, în acest moment al primăverii, nu este normală” şi este cauzată de ”încălzirea globală”, analizează Ruben del Campo.

În ultimele zece luni, Spania a fost afectată de patru episoade de cădură extremă.

O caniculă a avut loc în august, în care s-au bătut recorduri (47,4°C la Montoro, în sud), temperaturi ”excepţional de mari” între Crăciun şi ziua de Anul Nou, un val de căldură în mai, iar acum acest fenomen.

Mercurul ar putea urca în termometru până la 43°C în Andaluzia (sud), la Cordoba sau în Sevilla, porivit Aemet.

Din era preindustrială, temperaturile au crescut în medie cu 1,7°C în Spania (2°C în Europa), aminteşte Ruben del Campo, care precizează că aceste valori sunt nu doar extreme, ci că episoadele de căldură sunt mai frecvente.

Spania are în mod tradiţional veri fierbinţi, recunoaşte el, însă „ele sunt un pic şi mai calde în fiecare an şi tot mai lungi. O vară durează cu o lună în plus faţă de anii '80”, ceea ce antrenează moartea a aproape 1.800 de oameni pe an.

În afara consecinţelor sanitare, analistul avertizează cu privire la efectele asupra mediului - un risc sporit de secetă, de dificultăţi de aprovizionare cu apă şi o multiplicare a incendiilor, ca în zona Sierra Bermeja, în provincia andaluză Malaga, unde un incendiu a devastat 3.500 de hectare săptămâna trecută.

Multiplicarea valurilor de căldură - în Europa - este o consecinţă a modificărilor climatice, potrivit oamenilor de ştiinţă. Emisiile de gaze cu efect de seră cresc puterea, durata şi frecvenţa acestor valuri de căldură.