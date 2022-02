Bătălia costisitoare a prinţului Andrew în justiţia din SUA îi pune sub presiune finanţele

Iar asta pentru că, dacă procesul de abuz sexual intentat de Virginia Giuffre se judecă, onorariile avocaţilor şi, eventual, o înţelegere ar pune presiune pe finanţele sale, estimate de banca sa la circa cinci milioane de lire sterline, în 2017. Costurile juridice ar depăşi însă această sumă, spun doi avocaţi intervievaţi de Bloomberg.

Prinţul Andrew nu are decât opţiuni proaste şi nu poate decât să o aleagă pe cea mai bună dintre ele, spune Mitchell Epner, fost procuror federal al SUA şi în prezent avocat la o firmă privată.

Onorariile avocaţiilor în cazul unui proces ar putea fi între 200.000 şi 300.000 de dolari pe lună, estimează el.

Avocaţii prinţului Andrew nu au putut obţine respingerea procesului de abuz sexual intentat de Virginia Giuffre anul trecut, dar au solicitat recent un proces cu juriu.

De asemenea pot depune până în iulie o moţiune prin care un judecător să anuleze cazul.

Prinţul Andrew e acuzat că a abuzat-o pe Giuffre în urmă cu 20 de ani, pe când avea 16 ani, agresând-o sexual de trei ori, inclusiv la reşedinţa din Londra a asociatei lui Epstein.

Un proces l-ar costa pe Andrew între 4 şi 6 milioane de dolari, estimează Epner.

Firma de avocatură care îl reprezintă pe Andrew, Lavely & Singer PC, este una cu onorarii costisitoare care are în portofoliu acest tip de litigii, fiind cunoscută pentru tenacitatea cu care luptă, spune Jerome “Joe” Studer, consultant în domeniul juridic.

Dacă pierde procesul, faţa regală ar trebui să-i plătească victimei sale daune morale şi cheltuieli medicale, dar ar putea fi şi condamnat.

Banca Havilland, cu sediul la Luxemburg, i-a estimat averea la cinci milioane de dolari în 2017. Totuşi prinţul a luat deja împrumuturi pe termen scurt pentru acoperirea cheltuielilor zilnice de la această bancă, deţinută de familia unui prieten bun şi donator de frunte a partidului conservator britanic, David Rowland.

Un semn că el este strâmtorat deja din cauza problemelor legale este faptul că plănuieşte să-şi vândă cabana din Suedia estimată la 18 milioane de lire sterline. Aceasta se află sub ipotecă, totuşi.

Singurelel venituri cunoscute ale prinţului Andrew sunt o pensie de 20.000 de lire sterline şi un salariu anual de 250.000 de lire sterline din partea mamei sale, regina Elisabeta a II-a.

Prinţul a înregistrat în ultimii doi ani două maşini de lux pe numele său, un Range Rover şi un Bentley, care au un preţ de listă combinat de peste 200.000 de lire sterline.

În 2017, Andrew a contractat un împrumut personal negarantat de 1,5 milioane de lire de la Banque Havilland, din care 1,25 milioane de lire sterline au fost folosite pentru a rambursa o facilitate de datorie existentă care a fost mărită sau extinsă de 10 ori în doi ani, a raportat Bloomberg în 2017. Cele 250.000 de lire suplimentare împrumutate de Andrew au fost alocate pentru „fondul de lucru general şi cheltuielile de trai”.

Hotărârea tribunalului din New York potrivit căreia cazul ar trebui să meargă spre faza de descoperire înseamnă că Andrew va trebui să furnizeze probe cerute de echipa de avocaţi a lui Giuffre, un proces care ar putea dura aproximativ şase luni, potrivit lui Epner. În plus, vor exista probabil până la 500.000 de dolari costuri înainte de judecată, plus aproximativ 2 până la 4 milioane de dolari dacă vor ajunge în instanţă, a spus el.