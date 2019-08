Peste 6.500 de persoane, evacuate în apropiere de oraşul britanic Manchester, în urma avarierii unui baraj din cauza ploii

Fragilizat, barajul riscă să cedeze în orice moment.

Numeroşi locuitori din zonă sunt îngrijoraţi.

”Am văzut persoane care trăiesc aici de ani de zile, poate toată viaţa lor, spunând că nu au mai văzut vreodată aşa ceva”, declară o tânără.

Construit în 1931, barajul nu s-a mai confruntat cu asemenea probleme.

Aproximativ 6.500 de persoane au fost evacuate de urgenţă.

”Avem mulţi prieteni şi vecini care nu se pot întoarce acasă”, deplânge o femeie.

În vederea consolidării structurii avariate, forţe de intervenţie au depus, ore în şir, saci de nisip.

