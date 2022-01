Amsterdam: Mii de oameni protestează faţă de restricţii. Imagini cu incidente, postate în social media VIDEO

Numeroşi poliţişti sunt prezenţi în zonă pentru a ţine situaţia sub control. În social media au apărut câteva imagini cu forţele de ordine care agresează câţiva protestatari şi ci câteva ciocniri între cele două părţi.

#Update: Around 4-5 thousand of protestors already gathered at the #Museumplein in #Amsterdam, and more are going, as first protest of the year breaks out in the #Netherlands. #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/5KypupBKV1