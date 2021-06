Amanta fostului ministru britanic al Sănătăţii s-a despărţit de soţul milionar

Camera care a surprins sărutul fostului ministru britanic al Sănătăţii a fost oprită

Camera de supraveghere care a surprins momentul în care fostul ministru britanic al Sănătăţii, Matt Hancock, a sărurat-o pe consiliera sa cu care ar fi avut o relaţia, a fost oprită, scrie Metro.co.uk.

După ce aceste imagini au ajuns în spaţiul public, iar Matt Hancock a fost în centrul unui adevărat scandal, camera a fost acoperită. Aceasta era în biroul ministrului Sănătăţii din anul 2017. Acum, noul ministru al Sănătăţii, Sajid Javid, a spus că respectiva cameră a fost dezinstalată. El a fost întrebat despre acest aspect în timpul unei vizite la un spital. Sajid Javid a spus că nu a fost decizia sa, dar a confirmat informaţia despre dezinstalarea camerei este adevărată.

Noul ministrul al Sănătăţii a precizat că nu înţelege de ce era nevoie de o cameră de supraveghere în biroul ministrului.

„Nu am dezactivat camera despre care vorbiţi, dar a fost dezactivată de către departament. Pentru securitate este doar bunul simţ. Nu cred că, ca regulă generală, ar trebui să existe camere în biroul secretarului de stat.", a spus acesta.

Reamintim că Matt Hancock, care ocupa funcţia de ministru al Sănătăţii în Marea Britanie a demisionat, sâmbătă, după ce a fost implicat într-un scandal. Tabloidul The Sun a dezvăluit că deşi este căsătorit şi are trei copii cu soţia sa, oficialul avea o aventură o consilieră, Gina Coladangelo. Pe filmare se vede cum Matt Hancock, aflat într-un birou, pândeşte la uşă dacă nu vine nimeni. După, închide uşa şi o îmbrăţişează pasional pe consilieră, apoi o sărută. Cei doi îşi zâmbesc şi vorbesc.

Dar scandalul nu se opreşte aici. În calitate de ministru al sănătăţii Hancock a folosit în mod repetat o adresă de email privată pentru afaceri guvernamentale. “Asta înseamnă”, scrie The Times, “că guvernul nu posedă urmele unor tranzacţii şi negocieri care l-au făcut pe Hancock să decidă achiziţionarea de kituri de echipamente anti-Covid (faimoasele PPE, personal protective equipments) şi suscită semne de întrebare în legătură cu contractul de 37 de miliarde pentru cumpărarea acestora, precum şi întreaga strategie anti-Covid a guvernului”. The Mail on Sunday deţine emailuri care ar arăta că Hancock şi-a ajutat cel puţin un prieten oferindu-i un contract guvernamental.