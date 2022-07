Protestarii din Sri Lanka au pătruns în casa preşedintelui şi au făcut baie în piscina lui. Cerinţele oamenilor scoşi în stradă de sărăcie

GALERIE FOTO

Mai multe înregistrări video apărute pe reţelele sociale îi arată pe protestatari cum se înghesuie în camerele şi pe coridoarele reşedinţei preşedintelui. Şeful statului a reuşit să fugă cu doar câteva minute înainte.

Mii de oameni au înconjurat palatul prezidenţial, iar unii dintre ei au forţat intrarea în clădire, mulţimea întreptându-se dintr-odată către scările de acces în reşedinţă.

Ulterior unii dintre ei au ieşit pe unul dintre acoperişurile palatului, iar alţii au fost filmaţi înotând în piscina din incinta reşedinţei prezidenţiale.

Cel puţin 33 de oameni, printre care şi şi membri ai forţelor de securitate, au fost răniţi în timpul protestelor şi sunt trataţi la Spitalul Naţional din Colombo, scrie AljaZeera.

Anterior, trupele au tras focuri de armă în aer pentru a împiedica mulţimile furioase să invadeze Casa Preşedintelui, spun rapoartele, adăugând că preşedintele a fost mutat într-un loc sigur, dar ascuns.

Mii de protestatari au spart porţile secretariatului prezidenţial de la malul mării şi ale Ministerului de Finanţe, acesta din urmă fiind locul unor proteste timp de luni de zile. Protestatarii au reuşit să intre în incintă, au arătat imaginile TV.

Personalul militar şi poliţia nu au reuşit să ţină în frâu mulţimea care scanda sloganuri prin care-i cereau lui Rajapaksa să demisioneze.

Prim-ministrul din Sri Lanka Ranil Wickremesinga a convocat o reuniune de urgenţă a Guvernului pentru a discuta despre o „rezolvare rapidă” a crizei politice în curs, apărute în contextul protestelor de amploare din ţară.

Acesta l-a înlocuit pe preşedintele Gotabaya Rajapaska şi a invitat liderii partidelor politice să participe la o întâlnire pentru a fi analizată situaţia actuală.

Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a cere demisia lui Gotabaya Rajapaksa, considerat responsabil pentru criza economică fără precedent care loveşte Sri Lanka şi provoacă o inflaţie galopantă şi lipsuri severe de combustibil, alimente şi electricitate.