Pandemia de COVID-19. Peste 17.000 de persoane testate pe un aeroport din China după descoperirea a şase cazuri pozitive VIDEO

Conform unor filmuleţe apărute pe reţelele de socializare, aeroportul Shanghai-Pudong a avut parte de o noapte agitată. Totul a început după ce autorităţile au decis să testeze peste 17.000 de persoane de COVID-19, încercând astfel să prevină un focar după descoperirea a şase cazuri pozitive.

AFP scrie că 17.700 de persoane au fost testate în noaptea de duminică spre luni într-o parcare a aeroportului Shanghai-Pudong, iar toate cele 11.500 de rezultate obţinute până acum sunt negative

Wild scenes at Shanghai Pudong airport - multiple vids going around of what appears to be a sudden decision by authorities to test all staff for #COVID19 after 2 positive cases detected. Reports say authorities ultimately relented as things were getting out of hand. pic.twitter.com/Xenus4dHPR