Originile pandemiei de COVID-19: China se opune cu tărie unei noi anchete

Vineri, China a respins categoric participarea ei la o nouă anchetă asupra originilor pandemiei de COVID-19.

Presiunea s-a accentuat asupra Beijingului după un expert OMS a declarat joi că pacientul zero al pandemiei de COVID-10, care a făcut deja peste 4,3 milioane de morţi la nivel mondial şi a afectat o bună parte din economiile lumii, ar fi un cercetător al Institutului de Virusologie din Wuhan. Potrivit doctorului danez Peter Ben Embarek, acest cercetător ar fi muncit în contact cu un liliac care purta noul coronavirus şi care l-ar contaminat. „Aici trece virusul în mod direct de la un liliac la un om”, a declarat Embarek.

„În acest caz ar fi vorba despre un angajat al unui laborator, în loc de un sătean, la întâmplare, sau de altă persoană care ar avea contacte regulate cu lilieci”, a adăugat el.

Embarek precizează că aceasta este doar o ipoteză - în aşteptarea unor probe mai concludente cu privire la acest subiect, în cazul în care China acceptă să-şi dezvăluie secretele.

OMS a îndemnat joi toate ţările să publice „toate datele despre virus”. Un apel adresat în special Chinei, unde scurgerea coronavirusului de la un laborator din Wuhan, oraş unde a fost detectat la sfârşitul anului 2019, rămâne o posibilitate, notează AFP.

Beijingul a replicat vineri la cererea OMS, reiterându-şi poziţia că ancheta iniţială este suficientă, iar solicitările de date suplimentare sunt motivate politic.



„Susţinem o cercetare bazată pe ştiinţă”, a declarat viceministrul de Externe Ma Zhaoxu.

„Ne opunem politizării căutării originii şi abandonării raportului comun China-OMS”, a insistat el.

Astfel, Ma Zhaoxu a respins cererea OMS pentru o nouă anchetă.

Un nou grup de anchetă

Vineri, OMS a înfiinţat un nou grup (International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens) pentru a urmări originile coronavirusului SARS-CoV-2.

OMS le-a solicitat statelor să „depolitizeze situaţia” şi să coopereze pentru a accelera studiile cu privire la originile pandemiei de COVID-19.

„Trebuie să lucrăm cu toţii împreună. Tu, eu, toţi cei care doresc să cunoască originea cele mai grave pandemii din ultimul secol”, a declarat vineri Fadela Chaib, purtător de cuvânt al OMS, potrivit Reuters.

Washingtonul a anunţat vineri că susţine noile demersuri ales OMS, menţionând importanţa „studiilor ştiinţifice şi eforturilor bazate pe date concrete pentru identificarea originilor acestei pandemii, astfel încât să putem detecta mai uşor, să prevenim şi să răspundem rapid în cazul unor viitoare pandemii”.