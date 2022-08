Douăzeci şi două de avioane chineze de luptă, în zona de apărare aeriană a Taiwanului, după vizita lui Pelosi, denunţă Taipeiul

Sisteme de apărare antiaeriene au urmărit avioanele chineze, a anunţat el.

China a lansat joi cele mai importante manevre militare de istoria sa în jurul Taiwanului, un răspuns în forţă faţă de vizita lui nancy Pelosi.

Beijingul consideră această vizită drept o provocare, o susţinere a susţinătorilor independenţei Taiwanului şi o încălcare a angajamentelor Statelor Unite de a nu întreţine relaţii oficiale cu această insulă, pe care o consideră parte a teritoriului chinez.

Armata chineză a lansat o serie de rachete care au survolat Taiwanul şi au căzut - pentru prima oară - în zona economică exclusivă (ZEE) a Japoniei.

China deployed scores of planes and fired live missiles near Taiwan in its biggest-ever drills in the Taiwan Strait, a day after U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi made a solidarity trip to the self-ruled island https://t.co/vDihAMPNPU 1/5 pic.twitter.com/I22UhKkeVO