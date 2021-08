Criza din Myanmar: Peste 1.000 de civili au fost ucişi de pucişti

Începând cu 1 februarie, când armata a preluat conducerea printr-o lovitură de stat, ţara este dominată de haos, cu mii de oameni cerând în stradă revenirea la democraţie.

Protestele au fost înăbuşite violent, armata folosind muniţie împotriva civililor. În prezent, grupuri anti-juntă ies în stradă zilnic pentru a protesta.

Assistance Association for Political Prisoners, un ONG care verifică decesele şi arestările în masă sub acest regim, a transmis că numărul oamenilor ucişi de forţele de securitate a ajuns, miercuri, la 1.006, informează The Guardian, potrivit news.ro.

„Atâta timp cât armata este la putere, va continua să ucidă tineri, profesionişti, precum medici şi profesori, bărbaţi, femei şi copii”, a spus Ko Bo Gyi, reprezentant al AAPP. „Nu ne ia doar vieţile, ci şi viitorul ţării şi speranţele pentru democraţie”.

Ko Bo Gyi - al cărui grup a fost numit „ilicit” de către juntă şi se ascunde - a acuzat autorităţile că se folosesc de COVID-19 în timp ce ţara se confruntă cu o creştere importantă a deceselor asociate bolii.

Până în prezent, Myanmarul a înregistrat peste 363.000 de contaminări cu SARS-CoV-2 şi 13.786 de decese asociate.

Criza sanitară a fost agravată de lipsa îngrijirii medicale, pentru că multe spitale au rămas fără personal, care s-a alăturat grevei naţionale împotriva juntei.

Pacienţii ezită să meargă la spitalele controlate de armată şi formează cozi lungi, pentru oxigen şi materiale medicale, la farmaciile din Yangon.

Junta a justificat de mai multe ori că a preluat puterea pentru că alegerile din 2020 au fost fraudate şi a transmis un număr mult mai mic de decese ale civililor.

Autorităţile au spus, în luna iunie, că mai mult de 90 de membri ai forţelor de securitate au fost ucişi în ciocniri.

Lui Aung San Suu Kyi i-au fost imputate mai multe lucruri, ea fiind acuzată inclusiv că a deţinut staţii de transmisie-recepţie încălcând legea privind secretele de stat.

Min Aung Hlaing, şeful armatei, a fost desemnat prim-ministru al unui guvern „interimar”, pe care junta l-a numit consiliul de administraţie al statului.